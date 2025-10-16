- Predstavitelia Fedu uprednostňujú pokračujúce menové uvoľňovanie
Christopher Waller
Waller sa domnieva, že súčasné údaje odôvodňujú zníženie sadzieb o 25 bázických bodov na najbližšom zasadnutí a podporuje „opatrný“ prístup – zníženie o 25 bázických bodov, po ktorom by nasledovala pauza a opätovné posúdenie. Zdôraznil, že politika po októbri bude závisieť od nových údajov: ak sa trh práce bude naďalej oslabovať, sadzby by sa mali posunúť k neutrálnej úrovni, ktorú odhaduje na približne 100 – 125 bázických bodov pod súčasnou úrovňou.
Upozornil na „jasné varovné signály“ na trhu práce – súkromné ukazovatele poukazujú na slabý dopyt po pracovnej sile, čiastočne maskovaný dynamikou ponuky (napr. stratení a nahradení pracovníci) a fenoménom „no-hire, no-fire“, ktorý považuje za znepokojujúci. Inflácia smeruje k 2 % (v súčasnosti odhadovaná na úrovni 2,5 %) s iba miernym vplyvom ciel, zatiaľ čo HDP môže neskôr v roku spomaliť.
Waller tiež poznamenal, že umelá inteligencia môže predstavovať štrukturálnu prekážku na trhu práce, ktorú politika úrokových sadzieb nemôže vyriešiť – preto uprednostňuje postupné zníženie o 25 bázických bodov.
Thomas Barkin
Barkin pozoroval „jasnú zmenu“ na trhu práce – manažéri hlásia mnoho uchádzačov na jednu pozíciu, čo je znakom oslabenia dopytu po pracovnej sile. Vzhľadom na menej spoľahlivé údaje povedal, že Fed „letí naslepo“, a argumentoval, že to vyžaduje opatrnosť. Spotrebitelia stále utrácajú, ale s menšími prebytkami úspor ako v predchádzajúcich rokoch a robia viac kompromisov v utrácaní, čo naznačuje skôr spomalenie ako prehriatie ekonomiky.
Stephen Miran
Miran argumentoval, že Fed by mal znížiť sadzby o 50 bázických bodov vzhľadom na rastúcu neistotu, hoci v praxi očakáva skutočné zníženie o 25 bázických bodov. Za hlavné krátkodobé riziko považuje obchodné napätie medzi USA a Čínou. Clá zatiaľ výrazne nezvýšili infláciu, ale narušenia – najmä v dodávateľských reťazcoch vzácnych zemín – by mohli mať vážne dôsledky.
