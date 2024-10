Prichádza prelomový deň pre Teslu

Samoriadiace autá CEO Tesly Elon Musk spomínal už v roku 2016 kedy hovoril, že táto technológia bude dostupná o dva roky.

Odvtedy sa termín viackrát posúval, avšak vyzerá to tak, že sme sa finálne dočkali, keďže dnes v noci prebehne Robotaxi event, kde by firma mala ukázať plne autonómne vozidlo, od ktorého si veľa sľubuje samotná Tesla, jej akcionári a aj svet. Malo by ísť o akúsi kombináciu Uberu a Airbnb, keďže budú autá môcť jazdiť napríklad aj vtedy, keď je človek v práci a zarábať mu tak peniaze.

Ak by Tesla tento sľub po rokoch konečne splnila, išlo by o obrovskú revolúcie v doprave a aj vo vnímaní tejto spoločnosti. Podľa odborníkov však zrejme Tesla neukáže úplne vyladený produkt, ale zrejme dobrú ukážku prototypu, ktorý má využívať kamery a výpočtový výkon, čo je rozdiel oproti niektorým konkurentom, ktorí využívajú Lidar. Ten je ale podľa Elona Muska príliš drahý a zbytočný.

Fyzická podoba produktu zatiaľ tiež nie je známa, podľa uniknutých informácií zo spoločnosti však bude mať auto zrejme dvere, ktoré sa budú otvárať nahor ako motýlie krídla. Niektoré informácie tiež hovoria o tom, že Tesla ukáže aj ďalší model auta na štýl minivanu. V tejto chvíli teda nevieme, čo najhodnotnejšia automobilka na svete ukáže, isté ale je, že bude táto udalosť pre firmu extrémne dôležitá.