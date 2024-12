Prípadná deportácia miliónov migrantov bude mať negatívny vplyv na stavebníctvo v USA

Podľa správy Elizabeth Findellovej a Giny Heebovej v denníku Wall Street Journal by plány novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa deportovať milióny prisťahovalcov bez dokladov a zaviesť nové clá na Mexiko a Kanadu mohli výrazne ovplyvniť stavebný sektor.

V štátoch ako Texas, Kalifornia, New Jersey a District of Columbia tvoria prisťahovalci viac ako polovicu pracovnej sily v stavebníctve, upozorňuje Riordan Frost, hlavný analytik výskumu v Harvard Joint Center for Housing Studies. Denník poukazuje na to, že pracovníci bez dokladov tvoria približne 13 % pracovnej sily v stavebníctve, čo je viac ako dvojnásobok ich podielu na celkovej pracovnej sile.

Medzi verejne obchodované spoločnosti zaoberajúce sa výstavbou domov, ktoré môžu pocítiť tento vplyv, patria spoločnosti Beazer Homes (BZH), D.R. Horton (DHI), Hovnanian (HOV), KB Home (KBH), Lennar (LEN), M.D.C. Holdings (MDC), PulteGroup (PHM) a Toll Brothers (TOL). Akcie týchto spoločností dnes klesají.