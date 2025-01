PŠENICA rastie o 3 % a dosahuje najvyššiu úroveň od polovice decembra, zatiaľ čo USDIDX maže počiatočné zisky 📈

Futures na americkú pšenicu obchodované na Chicago Board of Trade (WHEAT) dnes vzrástli o viac ako 3 %, čím dosiahli úrovne, ktoré neboli vidieť od 12. decembra 2024. Nový americký prezident Trump naznačil miernejší prístup k clám, ktorých zavedenie bolo odložené kvôli prehodnoteniu aktuálnych obchodných dohôd a politiky s Čínou. Americký dolár dnes oslabuje po silnom začiatku dňa, čo pozitívne ovplyvňuje ceny amerických poľnohospodárskych komodít.

Dáta Commitment of Traders (CoT)

Špekulatívne fondy pridali 5 756 kontraktov k svojej čistej krátkej pozícii pri futures a opciách na pšenicu na CBOT k utorku, čím sa ich čistá krátka pozícia zvýšila na takmer 95 tisíc kontraktov.

Správa o exportných predajoch z minulého štvrtka ukázala predaje pšenice v týždni od 9. januára na takmer 514 tisíc MT, čo prinieslo celkové predaje a dodávky na 17,705 MMT. To predstavuje 77 % projekcie USDA, čo je výrazne pod priemerným tempom predajov na úrovni 85 %.

CoT správa (k 14. januáru)

Podľa poslednej správy Commitment of Traders mali tzv. "Commercials" (producenti, spracovatelia, používatelia, obchodníci atď.) čisté dlhé pozície na 13 tisíc kontraktoch pšenice na CBOT, čo potenciálne naznačuje očakávanie možného rastu cien alebo stratégie zaistenia. Na druhej strane "Managed Money" (veľkí komoditní špekulanti) držali čistú krátku pozíciu takmer -94 tisíc kontraktov, čo naznačuje viac medvedí sentiment.

Dlhé pozície producentov/obchodníkov: Znížili sa o 7 005 kontraktov.

Znížili sa o 7 005 kontraktov. Krátke pozície "Managed Money": Zvýšili sa o 3 855 kontraktov.

Zvýšili sa o 3 855 kontraktov. Dlhé pozície swap dealerov: Zvýšili sa o 5 864 kontraktov.

Zhrnutie

Trh s pšenicou na CBOT zatiaľ nie je výrazne koncentrovaný, ale mierny sklon k dominancii existuje na strane niekoľkých obchodníkov so short pozíciami, čo by mohlo ovplyvniť cenové trendy. Napriek tomu veľká (a rastúca) čistá krátka pozícia "Managed Money" môže vyvíjať tlak na pokles cien. Avšak dopyt od "Commercials" je solídny a s oslabujúcim americkým dolárom by pšenica mohla fundamentálne zvrátiť klesajúci trend a vzrásť na $60. V takom prípade by veľká čistá krátka pozícia špekulantov mohla viesť k "short squeeze".

Zdroj: xStation5