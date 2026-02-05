Ralph Lauren prekonáva odhady tržieb

- Tržby Ralph Lauren v 3Q vzrástli o 12 % na 2,41 miliardy USD, nad očakávania trhu.
- Hnacou silou boli silné sviatočné predaje a záujem o prémiové produkty.
- Značka uspela vďaka obmedzeniu zliav, modernizácii štýlov a zameraniu na mladšie publikum.
- Zámožní spotrebitelia naďalej podporujú luxusný segment napriek ekonomickej neistote.
Módna značka Ralph Lauren prekvapila pozitívnym výsledkom za tretí fiškálny štvrťrok, keď oznámila nárast tržieb o 12 % na 2,41 miliardy USD, čím výrazne prekonala odhady Wall Street. Analytici v priemere očakávali tržby vo výške 2,31 miliardy USD, teda rast o 7,9 %.
Za silným výkonom stála predovšetkým pevná dopyt po ikonických produktoch, ako sú Polo tričká a kožené kabelky, najmä medzi zámožnejšími zákazníkmi. Úspešnú sviatočnú sezónu podporilo aj obmedzenie zásob, zvýšenie predaja za plné ceny a modernizácia kľúčových produktových radov, čo pomohlo osloviť aj mladšiu generáciu zákazníkov, vrátane Generácie Z.
Ralph Lauren naďalej ťaží z toho, že bohatšie domácnosti stále míňajú na luxus, cestovanie a zážitky, zatiaľ čo nižšie a stredné vrstvy obyvateľstva čelia tlaku vysokých cien nájmov, potravín a oslabenej pracovnej situácie.
Graf RL.US (D1)
Akcie módnej spoločnosti Ralph Lauren sa aktuálne obchodujú na cene 350,49 USD a po predchádzajúcom poklese sa snažia stabilizovať v okolí dvoch dôležitých technických úrovní – EMA 50 na úrovni 355,00 USD a SMA 100 na 341,64 USD. Cena sa pritom v posledných dňoch pohybuje tesne medzi týmito priemermi, čo naznačuje nerozhodnosť trhu a možnú zmenu trendu. RSI osciluje okolo hodnoty 45,9, teda pod neutrálnou hladinou, čo signalizuje mierny predajný tlak, ale zároveň priestor na obrat. Ak sa akcie udržia nad SMA 100 (341,64 USD), môže to poskytnúť podporu pre ďalší odraz nahor. Naopak, prelomenie tejto úrovne by mohlo otvoriť priestor na ďalší pokles smerom k 330–320 USD. Pozitívny signál by prišiel až pri návrate nad EMA 50 (355 USD), čím by bol spochybnený aktuálny zostupný trend.
Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.