Ranné zhrnutie (02.10.2025)

- Ázijská seansa priniesla výrazné zisky hlavných akciových indexov; Nikkei vzrástol o viac ako 1,2 %, zatiaľ čo hongkonský Hang Seng o 1,6 %. Pozornosť trhu sa sústredila na dohodu spoločností Samsung a SK Hynix so spoločnosťou OpenAI; akcie spoločnosti SK Hynix dosiahli 25-ročné maximum (nárast o 9 %), zatiaľ čo spoločnosť Samsung získala viac ako 4 %. Pokiaľ ide o makro, spotrebiteľská nálada v Japonsku zaznamenala mierne zlepšenie, keď sa zvýšila na 35,3 bodu z predchádzajúcich 35,2 bodu a 34,9 bodu.
- Rally v Ázii sa premietla do zlepšenia nálady na futures na európske aj americké indexy, pričom US100 stúpol o 0,25 % k úrovni 25 100.
- Včerajšie slabšie než očakávané údaje o zamestnanosti ADP trhy privítali, čo podporilo očakávania ďalšieho zníženia sadzieb FEDu ešte v tomto roku. Zajtrajšia správa o NFP bude pravdepodobne odložená, takže Fed bude mať k dispozícii pomerne holubičie údaje z trhu práce, ktoré naznačujú dokonca ďalšie 2 zníženia sadzieb v tomto roku.
- Podľa Goldman Sachs sa teraz zvýšila pravdepodobnosť zrýchlenia hospodárskeho rastu v USA. Na druhej strane, spoločnosť S&P Global upozornila, že pokračujúce zatvorenie americkej vlády zvyšuje neistotu v širšom hospodárskom výhľade.
- Agentúra Fitch Ratings sa vyjadrila k zastaveniu činnosti vlády USA: Dlhšie trvajúce prerušenie by mohlo mierne spomaliť hospodársky rast USA. (...) Makroekonomický vplyv shutdownu je v najbližšom období obmedzený. Trhy vnímajú shutdown ako potenciálne holubičí, čo podporuje zlato, ale má vplyv na americký dolár
- Akcie spoločnosti Intel včera posilnili po tom, ako spoločnosť Semafor informovala, že v súčasnosti vedie skoré rokovania o pridaní spoločnosti AMD ako zákazníka v oblasti zlievarenstva. Aj akcie spoločnosti Pfizer vzrástli o viac ako 6 % po zvýšení ratingu analytikmi BMO a správe Politico, že Trump odložil zavedenie farmaceutických ciel s cieľom vyjednať ceny liekov.
- Trump minulý týždeň pohrozil trojcifernými clami na dovoz liekov, ktoré sa začnú uplatňovať v stredu. Biely dom teraz tvrdí, že ich možno nebude musieť zaviesť. Podľa predstaviteľa Bieleho domu Trumpova administratíva pozastavila svoj plán na zavedenie ciel, aby mohla rokovať o dohodách s farmaceutickými gigantmi a vyhnúť sa tak vyšším clám na ich značkové produkty, ako je napríklad dohoda oznámená so spoločnosťou Pfizer.
Denné zhrnutie: Silný Russell a kovy, v UK nové historické maximum
BREAKING: Čína signalizuje pripravenosť na rekordné investície v USA 🗽
BREAKING: US ISM Services PMI slabší, než sa očakávalo 📉
DE40: Európa hľadá smer uprostred zmiešaných PMI reportov
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.