Ranné zhrnutie (03.10.2025)

- Ázijsko-pacifické indexy zaznamenávajú mierne zisky. Japonský JP225 vzrástol o +1,60 %, austrálsky AU200.cash získal +0,66 % a singapurský SG20cash pridal +0,10 %. Futures na čínske indexy mierne klesajú, hoci peňažný trh zostáva z dôvodu prebiehajúceho sviatku zatvorený.
- Trump zvažuje vydanie šekov v hodnote 1 000 - 2 000 USD pre všetkých daňových poplatníkov, ktoré by boli financované z príjmov z ciel. Kritici upozorňujú, že to je v rozpore s predchádzajúcimi tvrdeniami, že clá znížia deficit.
- Guvernér Ueda zdôraznil flexibilný prístup závislý od údajov bez toho, aby pred zasadnutím vyslal jasné signály. JPY je dnes najslabšou menou krajín G10, keď stráca približne 0,20 - 0,30 %. USDJPY vzrástol o 0,33 % na 147,33.
- Ueda očakáva, že hospodársky rast Japonska sa pred oživením spomalí, pričom ďalšia neistota vyplýva z ciel. BOJ bude udržiavať akomodačnú politiku, kým sa nenaplnia jej prognózy inflácie a rastu.
- Miera nezamestnanosti v Japonsku v auguste vzrástla na 2,6 % oproti očakávaným 2,4 %, pričom pomer počtu pracovných miest k počtu uchádzačov o zamestnanie klesol na 1,20. Ueda tiež zaznamenal prvé náznaky obmedzovania spotrebiteľských výdavkov v dôsledku vyšších cien potravín.
- Septembrové údaje o NFP sa pravdepodobne oneskoria, hoci včera BLS oznámil, že zhromaždil všetky potrebné údaje na zverejnenie.
- Ak bude zverejnenie odložené, trhy budú dnes venovať zvýšenú pozornosť prejavom predstaviteľov Fedu vrátane Williamsa, Goolsbeeho, Mirana, Logana a Jeffersona.
- Investori stále očakávajú zníženie sadzieb o 25 bázických bodov na konci mesiaca, ale opatrné vyjadrenia tvorcov politiky môžu mať pri absencii NFP väčšiu váhu.
- Austrálsky PMI v septembri oslabil: výrobný sektor klesol na 51,4 (z 53,0), služby na 52,4 (z 55,8) a kompozitný na 52,4. Všetky zostávajú nad úrovňou 50, čo naznačuje expanziu, hoci dynamika sa spomalila. Septembrová aktivita bola napriek pokračujúcemu rastu najslabšia od júna.
Denné zhrnutie: Silný Russell a kovy, v UK nové historické maximum
BREAKING: Čína signalizuje pripravenosť na rekordné investície v USA 🗽
BREAKING: US ISM Services PMI slabší, než sa očakávalo 📉
