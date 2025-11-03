Ranné zhrnutie (03.11.2025)

- Trhy v Japonsku zostávajú na Deň kultúry zatvorené. Hlavné menové páry sa obchodujú v úzkom pásme. Investori sa sústreďujú na zajtrajšie rozhodnutie RBA a na dnešné údaje PMI a ISM.
- OPEC zachoval plánované zvýšenie ťažby o +137 000 barelov denne (v súlade s očakávaniami), ale oznámil pozastavenie zvyšovania ťažby na 1. štvrťrok 2026 z dôvodu obáv z nadmernej ponuky v zimnom období - táto nečakaná zmena začiatkom týždňa podporila ceny.
- Guvernérka Fedu Wallerová vyjadrila podporu ďalšiemu zníženiu sadzieb v decembri, pričom uviedla slabší trh práce a klesajúcu infláciu napriek makroekonomickej neistote spôsobenej zatvorením americkej vlády.
- Zároveň dodal, že by prijal nomináciu na post predsedu Fedu.
- Trump vylúčil vyslanie rakiet Tomahawk na Ukrajinu, naznačil „tajné plány“ pre Venezuelu a povedal, že americké jednotky „by mohli byť nasadené“ v Nigérii.
- Spomenul tiež, že sa pravidelne stretáva s Jensenom Huangom zo spoločnosti Nvidia a nemá v úmysle zdieľať čipy Blackwell v zahraničí.
- Inflácia melbournského inštitútu vzrástla na 3,1 % r/r (zostáva zvýšená), výdavky domácností sa medzimesačne zvýšili o +0,2 % (slabé), stavebné povolenia poskočili o +12 %, zatiaľ čo inzercia pracovných miest ANZ klesla o -2,2 % (štvrtý pokles po sebe).
- RBA v utorok pravdepodobne ponechá sadzby nezmenené.
- Výrobný PMI za október klesol z 50,7 na 49,4, čo signalizuje opätovnú slabosť vo výrobnom sektore.
- Index PMI v súkromnej výrobe klesol z 51,2 na 50,6. Domáci dopyt zostal stabilný, ale vývoz sa v dôsledku neistoty súvisiacej s clami oslabil.
BREAKING: ISM v službách výrazne nad očakávaniami
BREAKING: ADP report z USA prekonal očakávania!
BREAKING: Francúzska priemyselná výroba prekonala očakávania! EURUSD mierne nahor!
Ekonomický kalendár: Kľúčové makroekonomické údaje z Európy a USA v centre pozornosti trhov (05.11.2025)
