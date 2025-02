Ranné zhrnutie (04.02.2025)

Globálne trhy klesli po tom, ako vstúpili do platnosti Trumpove 10 % clá na čínsky dovoz, pričom Čína okamžite oznámila odvetné opatrenia vrátane 15 % ciel na americké uhlie a skvapalnený zemný plyn a 10 % na ropu a iný tovar. Futures na index S&P 500 klesli o 0,8 %, futures na Nasdaq 100 o 0,9 % a futures na Dow o 0,6 %.

Ceny ropy ustúpili, pričom Brent klesol o 0,7 % na 75,09 USD a WTI o 1,2 % na 71,85 USD, pod tlakom dočasného riešenia sporu s Kanadou (najväčším dodávateľom ropy do USA) a plánov OPEC+ zvýšiť od apríla ťažbu.

Trump oznámil plány na vytvorenie amerického štátneho investičného fondu do 90 dní, čo naznačuje, že by mohol potenciálne získať spoločnosť TikTok. Minister financií Bessent uviedol, že fond by „speňažil aktívnu stranu súvahy USA“, hoci konkrétne mechanizmy financovania zostávajú nejasné.