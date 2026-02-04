Ranné zhrnutie (04.02.2026)

Ázijské trhy začali stredajšie obchodovanie poklesom, ktorý odštartoval už včera na Wall Street.
Americký technologický sektor včera zaznamenal výrazný prepad, čo stiahlo index Nasdaq 100 až o 2 %, pričom obchodovanie uzavrel so stratou 1,43 %. Kontrakt na S&P 500 (US500) klesol takmer o 0,9 %, na úroveň 6 900 bodov. Medzi najväčšími technologickými firmami utrpeli najväčšie straty Nvidia a Microsoft (viac ako 3 %), no sektor IT služieb si vedie ešte horšie. Naopak rastú akcie bánk, zbrojárskych firiem a producentov ropy a plynu.
Softvérové firmy klesli po predstavení novej aplikačnej vrstvy Cloude od Antrhropic. Investori sa obávajú, že podobné riešenia môžu narušiť obchodné modely mnohých firiem v odvetví, čo by mohlo obmedziť rast alebo viesť k strate zákazníkov. Prudko klesli akcie Intuit, Salesforce a ServiceNow, čím prehĺbili už existujúci výpredaj.
Slabosť technologického sektora sa dotkla aj hardvéru. Akcie dodávateľa GPU Broadcom klesli o viac ako 6 % a výrobcovia pamätí ako Micron stratili cez 4 %. Zaujímavosťou je, že Palantir vďaka silným výsledkom posilnil o 6 %, a WalMart vzrástol takmer o 2,5 %, čím prvýkrát dosiahol trhovú kapitalizáciu 1 bilión USD. PepsiCo vzrástol o viac ako 3 % po výsledkoch.
Podľa médií USA pozastavili predaj AI čipov NVIDIA (NVDA) do Číny z dôvodu bezpečnostných opatrení.
Advanced Micro Devices zverejnila výsledky za 4Q po uzavretí trhu. Hoci spoločnosť prekonala očakávania v tržbách aj ziskoch, jej výhlaď bol menej optimistický, čo vyvolalo výrazný výpredaj v predĺženom obchodovaní.
Štvordňové čiastočné uzavretie americkej vlády sa skončilo po tom, čo snemovňa schválila zákon o financovaní a prezident Trump ho podpísal.
Treba však dodať, že BLS oznámil, že nezverejní januárovú správu o zamestnanosti ani údaje JOLTS z dôvodu uzavretia federálnej administratívy.
Čínsky sektor služieb v januári zrýchlil, PMI stúpol na 52,3, čo je najrýchlejší rast za tri mesiace. V Japonsku sa PMI zvýšil na 53,7, najviac za 11 mesiacov, vďaka rastu objednávok a zamestnanosti. Austrálsky index zaznamenal najsilnejší rast za takmer štyri roky, napriek miernemu oslabeniu podnikateľskej nálady.
UBS Group vykázala lepšie tržby za 4Q, ako sa čakalo, a oznámila program spätného odkupu akcií za 3 miliardy GBP do roku 2026 s možnosťou navýšenia.
Novartis: Tržby za 4Q boli 13,34 miliardy USD, čo je mierne pod očakávaním (13,68 mld. USD). Upravený zisk na akciu (Core EPS) bol 2,03 USD, tesne nad prognózou (2,01 USD).
Crédit Agricole: Tržby dosiahli 6,97 miliardy EUR (vs. očak. 6,78 mld. EUR), čistý zisk však klesol na 1,03 miliardy EUR, pod očakávanie 1,10 miliardy EUR.
Na devízovom trhu sa dnes najlepšie darí britskej libre a euru. Japonský jen a novozélandský dolár (NZD) sú pod tlakom.
NZD/USD mierne oslabil po zverejnení správy o zamestnanosti na Novom Zélande za 4Q 2025. Miera nezamestnanosti stúpla na 5,4 %, čo je najvyššia úroveň za 10 rokov. Napriek tomu boli detaily hodnotené pozitívne, čo zmiernilo tlak na NZD.
Ropa WTI klesá o 0,35 %, reakcia na zostrelenie iránskeho dronu Šáhed-139 stíhačkou F35 bola obmedzená. USA oznámili, že rokovania s Iránom pokračujú a zostrelenie bolo správne rozhodnutie.
Zemný plyn (NATGAS) stráca 2 % a nadväzuje na nedávne poklesy. Nové predpovede počasia naznačujú dlhodobejšie oteplenie v USA.
Zdroj: NOAA
Situácia zostáva nezmenená aj pri drahých kovoch. Zlato (GOLD) aj striebro (SILVER) naďalej rastú, o 2,4 % a 3 %.
Tepelná mapa volatility aktuálne viditeľná na forexovom trhu. Zdroj: xStation
