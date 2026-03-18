Výpredaj na Wall Street zrýchľuje 🚩 US30 stráca takmer 1 %

Wall Street pred rozhodnutím Fedu oslabuje, pričom sentiment zaťažujú silnejšie než očakávané dáta o výrobnej inflácii a rastúca neistota ohľadom toho, ako centrálna banka zareaguje na čoraz zložitejšie inflačné prostredie.
Dow Jones strácal 351 bodov, teda 0,8 %, zatiaľ čo S&P 500 odpisoval 0,5 % a Nasdaq Composite klesal o 0,5 %. Takýto pohyb ukazuje, že trh niekoľko hodín pred oznámením Fedu zreteľne obmedzuje rizikové pozície.
Hlavným makroekonomickým prekvapením bola americká výrobná inflácia PPI. Tá vo februári vzrástla medzimesačne o 0,7 %, výrazne nad konsenzom 0,3 %, čo naznačuje, že inflačné tlaky zosilňovali už pred vypuknutím konfliktu s Iránom. Inými slovami, Fed nevstupuje do tohto zasadnutia so situáciou, v ktorej by mal infláciu pevne pod kontrolou.
Clá a ropa
Podľa CrossCheck Management je silnejší údaj PPI z veľkej časti ťahaný clami, ktoré zvyšujú náklady na kovy, priemyselné vstupy aj širšie výrobné náklady. V tomto pohľade nejde o dočasný inflačný šum, ale o štrukturálnejší cenový problém, ktorý môže ďalej vytvárať tlak na menovú politiku až do 3. kvartálu. Situáciu navyše komplikuje energia.
Od vypuknutia vojny s Iránom ceny ropy prudko vzrástli a tento pohyb sa zatiaľ plne nepremietol do posledných inflačných reportov. Trhy sa čoraz viac obávajú, že vyššie náklady na energie sa v nasledujúcich mesiacoch začnú premietať do spotrebiteľských cien.
Tieto obavy sú jasne viditeľné aj na komoditnom trhu. WTI ropa vzrástla o viac než 2 % a priblížila sa k 99 USD za barel, zatiaľ čo Brent pridal vyše 5 % a vystúpil približne na 109 USD za barel. Posledný rast prišiel po správach, že Izrael zasiahol najväčšie iránske zariadenie na spracovanie plynu v provincii Búšehr.
Zároveň Irán pohrozil útokmi na ropnú infraštruktúru v Saudskej Arábii, SAE a Katare po novej vlne útokov na energetické zariadenia v Spojených arabských emirátoch. Z pohľadu trhov už riziko nezostáva len pri titulkoch. Investori sa čoraz viac sústreďujú na možné narušenie tokov ropy a palív, najmä cez Hormuzský prieliv.
Fed a Trump
Ropa rástla už aj v predchádzajúcej seanse po tom, čo Donald Trump v príspevku na Truth Social uviedol, že USA nepotrebujú podporu spojencov z NATO na Blízkom východe. Skôr pritom naznačil možnosť vytvorenia koalície na ochranu lodných trás cez Hormuzský prieliv, hoci niektoré krajiny sa údajne zdráhali zapojiť.
Na tomto pozadí trh stále očakáva, že Fed ponechá sadzby bez zmeny v pásme 3,5 % až 3,75 %. Skutočná váha dnešnej udalosti však neleží v samotnom rozhodnutí, ale v tóne vyhlásenia a v tom, či Jerome Powell naznačí, že vyššie ceny ropy môžu výrazne zmeniť výhlaď menovej politiky.
Práve tu sa koncentruje dnešné trhové riziko. Trh neočakáva zmenu sadzieb, ale hľadá jasnejšiu odpoveď na to, ako Fed uchopí novú kombináciu pretrvávajúcej inflácie, geopolitického napätia a rastúcich rizík spomalenia rastu.
Investori zostávajú opatrní
Podľa Ameriprise Financial zostávajú investori opatrní tak pred rozhodnutím Fedu, ako aj kvôli zvýšeným cenám ropy. Kľúčovou otázkou bude, ako tvorcovia menovej politiky zapracujú konflikt s Iránom do svojho hodnotenia inflačných rizík a širšieho výhľadu ekonomického rastu.
Zároveň akcie naďalej nachádzajú podporu v relatívne solídnom výsledkovom prostredí. Saglimbene tiež uviedol, že fundamenty amerických akcií zostávajú konštruktívne, aj keď investori prechádzajú obdobím zvýšenej geopolitickej neistoty a obáv súvisiacich s narušením trhu zo strany AI.
Popri Fede sa pozornosť trhu obracia aj na Micron Technology, ktorá má po zatvorení trhu zverejniť výsledky. Akcie spoločnosti tento rok vzrástli takmer o 62 %, ťahané silným dopytom po high-bandwidth memory, čo z tohto reportu robí jednu z najdôležitejších dnešných udalostí.
Nedávne pohyby na trhu tento príbeh ďalej potvrdzujú. Ceny ropy predlžujú rast po iránskych hrozbách voči energetickej infraštruktúre v Saudskej Arábii, SAE a Katare, ako aj po izraelskom útoku na najväčšie iránske zariadenie na spracovanie plynu. To zatiaľ drží obavy z inflácie vysoko a posiela trhy do rozhodnutia Fedu v jasne defenzívnejšom nastavení.
US30 (H1)
Futures kontrakt na Dow Jones Industrial Average (US30) prudko klesá a sťahuje sa späť smerom k nedávnym lokálnym minimám.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie CFD – Čo sú to rozdielové zmluvy?
- Čo je to burzový index?
- Obchodovanie S&P 500
Články:
- Obchodovanie S&P 500 – Ako investovať do indexu S&P 500 (US500)?
- Obchodovanie indexov – čo je to burzový index?
- Indexy (definície)
- Ako investovať do indexu Dow Jones? – Obchodovanie CFD na US30
- NASDAQ trading – Ako investovať do indexu NASDAQ (US100)?
- VIX Trading – Ako investovať do indexu volatility (VOLX)?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.