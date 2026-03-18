Preview výsledkov Micronu za 2. kvartál 2026. Je pamäťový supercyklus v plnom prúde?

- Tržby za Q2 sa odhadujú na približne 19,4 miliardy USD, EPS okolo 8,7 USD a hrubá marža na úrovni 69 %.
- HBM4e a vysokokapacitná DRAM sú hlavnými ťahúňmi rastu tržieb aj zlepšenia ziskovosti.
- Tradičné segmenty DRAM a NAND zostávajú kľúčovými piliermi tržieb vďaka rastúcemu dopytu zo strany dátových centier a disciplinovanej ponuke.
- Investície do nových tovární v USA a Indii v nasledujúcich rokoch zvýšia výrobnú kapacitu a môžu prispieť k stabilizácii cien.
- Dopyt hyperscalerov, ako sú Amazon, Google a Microsoft, podporuje rast tržieb aj marží spoločnosti Micron.
- Výsledky za Q2 a výhlaď na nadchádzajúce kvartály sú kľúčové na vyhodnotenie udržateľnosti dopytu po pamätiach ťahaného AI.
- Zverejnenie výsledkov môže ovplyvniť celý polovodičový sektor aj investičné rozhodovanie okolo technologických ETF a akcií konkurentov.
- Plné využitie existujúcich výrobných kapacít a backlog v segmentoch HBM a DRAM sú zásadné na udržanie technologickej výhody a ziskovosti.
Dnes po zatvorení trhu zverejní spoločnosť Micron Technology výsledky za 2. kvartál fiškálneho roka 2026. Túto udalosť pozorne sledujú nielen investori, ale aj celý polovodičový sektor a účastníci trhu spojeného s umelou inteligenciou. Výsledky Micronu môžu výrazne ovplyvniť sentiment v segmente high-bandwidth memory, najmä v kontexte rastúceho dopytu po DRAM, NAND a HBM v dátových centrách zameraných na AI.
Očakávania trhu voči Micronu sú mimoriadne vysoké. Konsenzus analytikov počíta s tržbami okolo 19,4 miliardy USD, čo predstavuje medziročný rast približne o 150 %, a so ziskom na akciu okolo 8,7 USD. Hrubá marža by mala dosiahnuť približne 69 % a prevádzková marža približne 62 %.
Očakávania trhu
- Tržby za Q2 FY26: 19,4 miliardy USD (+150 % medziročne)
- EPS: 8,7 USD
- Hrubá marža: 69 %
- Prevádzková marža: 62 %
Výhlaď na ďalší kvartál
- Tržby za Q3 FY26: približne 23,8 miliardy USD, hrubá marža nad 71 %, EPS okolo 11 USD
Analytici očakávajú výrazné prekonanie trhového konsenzu a silný rast cien pamätí ťahaný dopytom spojeným s AI. Projekcie pre Q3 zároveň počítajú s tržbami 23,8 miliardy USD, hrubou maržou nad 71 % a EPS okolo 11 USD. Takto vysoké hodnoty podčiarkujú výnimočnosť súčasného pamäťového supercyklu, ktorý je poháňaný predovšetkým investíciami do AI a obmedzenou ponukou.
Postavenie na trhu a význam pre polovodičový sektor
V roku 2026 akcie spoločnosti Micron vzrástli už o približne 60 %, po takmer trojnásobnom raste v roku 2025. Mnohí konkurenti v polovodičovom sektore pritom zaznamenali len miernejšie zisky. Trhová kapitalizácia Micronu prekročila 500 miliárd USD, čím firma prekonala spoločnosti ako Oracle a zaradila sa medzi popredných svetových výrobcov pamätí.
Rastúce ceny a silný dopyt po pamätiach pre dátové centrá umožňujú Micronu udržať kontrolu nad tržbami aj maržami. Silná pozícia spoločnosti v segmente high-bandwidth memory jej dáva väčšiu vyjednávaciu silu voči hyperscalerom a stabilizuje príjmy z aplikácií pre AI servery.
Veľkí hráči na trhu, vrátane spoločností Amazon, Google, Microsoft a Meta, zvyšujú investície do pamätí pre AI workloads a GPU novej generácie. Významná časť rastu tržieb Micronu je preto ťahaná stabilným firemným a serverovým dopytom.
HBM a DRAM ako základ supercyklu
Pamäť HBM4e sa stala kľúčovým produktom spoločnosti Micron. Celá výrobná kapacita pre rok 2026 už bola zazmluvnená a noví klienti sa zaraďujú na čakacie listiny. Obmedzená ponuka v kombinácii s rastúcim dopytom drží ceny na mimoriadne vysokých úrovniach a backlog predstavuje dôležitý stabilizačný faktor pre tržby v nadchádzajúcich kvartáloch.
Segment DRAM naďalej tvorí významnú časť tržieb. Nasadenie serverových pamätí DDR5 a DDR5X rastie medziročne o 20 až 25 %, a to vďaka výstavbe nových dátových centier a modernizácii tých existujúcich. Disciplína v ponuke medzi tromi najväčšími výrobcami — Micron, Samsung a SK Hynix — udržiava ceny vysoko a podporuje hrubé marže presahujúce 50 %.
Hoci segment NAND opäť naberá momentum vďaka dopytu po firemných SSD v dátových centrách, spotrebiteľský trh zostáva slabší. Micron zdôrazňuje vysokomaržové priemyselné aplikácie, čo pomáha stabilizovať tržby napriek pomalším trhom PC a smartfónov.
Investície do výroby a plán na rok 2027
Micron pokračuje v rozširovaní svojich tovární v New Yorku a otvoril aj závod v Indii, čo v strednodobom horizonte zvýši výrobnú kapacitu. Nové výrobné linky na HBM by mali dosiahnuť plnú prevádzkovú kapacitu až v roku 2027. V roku 2026 spoločnosť naplno využíva existujúce kapacity, čo jej umožňuje udržiavať vysoké ceny pamätí a silné marže.
Trh bude pozorne sledovať, ako sa investície do nových tovární premietnu do rastu ponuky a stabilizácie cien. Plné využitie existujúcich závodov spolu s backlogom v segmentoch HBM a DRAM je kľúčové na udržanie konkurenčnej výhody a ziskovosti.
Dopyt hyperscalerov a globálne faktory
Dopyt zo strany popredných hráčov, ako sú Amazon, Google a Microsoft, poháňa predaje HBM a DRAM v dátových centrách. Objednávky GPU a pamätí sú úzko naviazané na investičné plány hyperscalerov v oblasti AI. Akékoľvek spomalenie CapEx v tomto segmente by mohlo ovplyvniť dopyt po produktoch Micronu aj jeho marže.
Pamäťový priemysel zároveň zostáva citlivý na geopolitický vývoj. Exportné obmedzenia, vládne dotácie a politika spojená s CHIPS Act ovplyvňujú rozdelenie výroby aj kapacitu tovární. Napriek týmto rizikám Micron ťaží z daňových stimulov a podpory miestnych vlád, čo znižuje nákladový tlak a umožňuje spoločnosti realizovať ambiciózne investičné plány.
Scenáre reakcie trhu
Reakcia trhu bude závisieť nielen od výsledkov za Q2, ale aj od komentára manažmentu k nasledujúcim kvartálom.
- V pozitívnom scenári by výrazné prekonanie očakávaní pri tržbách aj zisku na akciu, spolu s pretrvávajúcimi vysokými cenami pamätí, mohlo akcie Micronu posunúť vyššie a zároveň vytvoriť pozitívny sentiment v celom polovodičovom sektore.
- Neutrálny scenár, teda výsledky v súlade s očakávaniami a stabilný výhlaď, by pravdepodobne viedol k umiernenej reakcii trhu a bol by vnímaný ako potvrdenie pokračujúceho rastového trendu.
- Negatívny scenár, zahŕňajúci sklamanie na úrovni tržieb alebo EPS, pomalší predaj HBM a tlak na marže, by mohol spustiť pokles naprieč celým sektorom a ochladiť nadšenie okolo AI pamätí.
Dnešné výsledky tak budú testom odolnosti AI boomu a dopytu po pamätiach v dátových centrách. Ukážu, či rekordný výkon v Q2 predstavuje začiatok dlhodobého trendu. Na posúdenie rastového potenciálu spoločnosti aj širšieho sentimentu v polovodičovom sektore bude kľúčový predovšetkým výhlaď na ďalšie kvartály.
Zdroj: xStation5
