Ranné zhrnutie (04.09.2025)

- Podľa správ čínske regulačné orgány zvažujú nové opatrenia na zníženie trhových špekulácií vrátane zmiernenia obmedzení predaja nakrátko a zavedenia nových možností obchodovania.
- Po týchto správach sa čínske indexy stiahli a v súčasnosti klesli o 1,20 až 1,60 %.
- Goldman očakáva, že mzdy mimo poľnohospodárskeho sektora v auguste vzrastú o +60 tisíc, čo je pod očakávaniami s rizikom poklesu v dôsledku sezónnych skreslení.
- Banka tiež predpokladá, že miera nezamestnanosti sa zvýši na 4,3 %, zatiaľ čo mzdy by mali medzimesačne vzrásť o +0,3 % v dôsledku kalendárnych efektov. Údaje by podporili zníženie sadzieb Fedu v septembri.
- Trump vyjadril presvedčenie, že mierová dohoda medzi Ruskom a Ukrajinou bude dosiahnutá, pričom tvrdil, že rozhovory s Putinom a Zelenským pokračujú.
- Spoločnosť Tesla oznámila, že jej služba zdieľania jázd Robotaxi je teraz dostupná pre bežných zákazníkov po tom, ako bola predtým obmedzená na investorov a vplyvné osoby.
- Spotreba domácností v Austrálii v júli medziročne vzrástla o 5,1 %, čo je najrýchlejšie tempo od konca roka 2023. Potvrdzujú sa tak silné údaje o spotrebe za 2. štvrťrok zo začiatku tohto týždňa. Silné údaje znižujú pravdepodobnosť zníženia sadzieb RBA v dňoch 29. - 30. septembra.
- Hlavný japonský obchodný vyjednávač Akazawa uviedol, že po vyriešení administratívnych otázok navštívi USA. Bude naďalej presadzovať úpravu ciel tak, aby odrážali dohodnuté podmienky.
- Spoločnosť Morgan Stanley uviedla, že nedávne protimonopolné rozhodnutie neoslabuje dominantné postavenie spoločnosti Google.
- Na trhu s kryptomenami sa špekuluje, že spoločnosť MicroStrategy (MSTR) by mohla byť tento piatok zaradená do indexu S&P 500. S trhovou kapitalizáciou približne 98 miliárd USD a podielom 636 505 BTC spoločnosť spĺňa všetky kritériá.
