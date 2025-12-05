Denné zhrnutie: Wall Street končí týždeň pokojným rastom 🗽 Kryptomeny oslabujú

Záverečná seansa týždňa priniesla opatrné zisky na Wall Street – futures na S&P 500 (US500) vzrástli o 0,2 % a futures na Nasdaq 100 (US100) posilnili o 0,4 %. Darilo sa akciám spoločností Micron, Adobe (ktorá zverejní výsledky budúcu stredu) a Salesforce, zatiaľ čo Netflix a General Electric boli pod predajným tlakom. Americký dolár sa obchoduje bez výrazného pohybu.
Napriek pozitívnemu sentimentu na Wall Street kryptomeny oslabujú – Bitcoin klesol o 3 % na 88 000 USD a väčšie altcoiny ako Polkadot stratili 8 až 10 %.
Správa o PCE bola priaznivá pre trhy, keďže inflačné očakávania boli v súlade s prognózami a spotreba aj príjmy boli blízko očakávaniam analytikov. Predbežné údaje z University of Michigan za december priniesli ďalší pozitívny signál pre Wall Street – ukázali zlepšenie spotrebiteľskej nálady a pokles inflačných očakávaní na jedno- aj päťročnom horizonte. Táto kombinácia posilňuje očakávania realistického zníženia sadzieb v decembri a nižšieho rizika pri holubičom výhľade monetárnej politiky v roku 2026, čo by mohlo podporiť rizikové aktíva a tlačiť výnosy aj dolár nadol.
Makrodáta z USA zverejnené dnes:
• PCE medziročne: 2,8 % (očakávanie 2,8 %, predchádzajúce 2,7 %)
• PCE medzimesačne: 0,3 % (očak. 0,3 %, predch. 0,3 %)
• Jadrové PCE medziročne: 2,8 % (očak. 2,8 %, predch. 2,9 %)
• Jadrové PCE medzimesačne: 0,2 % (očak. 0,2 %, predch. 0,2 %)
• Reálna osobná spotreba medzimesačne: 0,0 % (očak. 0,1 %, predch. 0,4 %)
• Výdavky domácností medzimesačne: 0,3 % (očak. 0,3 %, predch. 0,6 %)
• Osobné príjmy medzimesačne: 0,4 % (očak. 0,3 %, predch. 0,4 %)
• University of Michigan – sentiment (predbežný): 53,3 (očak. 52, predch. 51,0)
• Očakávania: 55 (očak. 52,7, predch. 51,0)
• Súčasná situácia: 50,7 (očak. 52,1, predch. 51,1)
• Inflačné očakávania na 5 rokov: 3,2 % (očak. 3,4 %, predch. 3,4 %)
• Inflačné očakávania na 1 rok: 4,1 % (očak. 4,5 %, predch. 4,5 %)
Akcie spoločnosti CoreWeave (CRWV.US), jedného z najviac vypredávaných technologických titulov tohto roka, vzrástli za posledných päť obchodných dní o viac než 20 %, čo naznačuje, že obavy z prehnaných AI investícií výrazne ustúpili. Analytici z Roth Capital Partners začali pokrývať spoločnosť s odporúčaním „buy“ a cieľovou cenou 110 USD, čo znamená približne 25 % potenciál rastu.
Na komoditných trhoch vedú zisky futures na zemný plyn (NATGAS), ktoré si pripísali vyše 5 %, nasleduje kakao so ziskom takmer 4 %. Ropa posilňuje mierne, približne o 0,7 %.
Nová stratégia Pentagonu predpokladá, že Európa prevezme väčšinu výdavkov na obranu NATO do roku 2027 a zároveň má znížiť riziko konfliktu ohľadom Taiwanu. Americký obranný sektor mierne oslabuje, pričom akcie spoločnosti RTX, najväčšej americkej obrannej firmy, patria medzi klesajúce tituly. Budúci týždeň zverejní výsledky výrobca dronov AeroVironment.
Stretnutie čínskeho vicepremiéra He Lifenga s americkým ministrom financií Scottom Bessentom podľa všetkého prebehlo hladko, keďže čínske úrady vydali pozitívne vyhlásenie o zámere rozšíriť spoluprácu so Spojenými štátmi.
Zdroj: xStation5
NATGAS stúpa o 5 % a dosahuje 3-ročné maximum 🔎
Bitcoin stráca 3 % 📉 Medvedí vlajkový pattern podľa technickej analýzy?
3 trhy, ktoré sledovať budúci týždeň (05.12.2025)
US100 rastie po údajoch PCE 📈
