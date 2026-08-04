Denné zhrnutie: Nasdaq 100 rastie o 3,2 % – Je býčí trh späť? (04.08.2026)

Index Nasdaq 100 dnes rastie o viac než 3 % a zaznamenáva jeden z najsilnejších rastov v tomto roku. Trh podporujú nižšie ceny ropy po vyjadreniach Scotta Bessenta aj výborné výsledky firiem vrátane spoločnosti Palantir, ktorej akcie dnes posilňujú takmer o 30 %.
Akcie
Okrem Palantiru patria medzi najvýkonnejšie tituly spoločnosti z polovodičového sektora, ktorý v júli prešiel veľmi hlbokou korekciou. Akcie ARM rastú o 15 %, Marvell o 14 %, Astera Labs o 12 %, Sandisk o 11 % a Intel o 10 %.
Dobre sa darí aj spoločnosti AMD (+8 %), ktorá čaká na zverejnenie štvrťročných výsledkov. Tie budú oznámené dnes po zatvorení amerického trhu.
Graf 1: Heatmapa indexu Nasdaq 100 (04.08.2026)
Zdroj: XTB Research, 04.08.2026
Trh už do veľkej miery započítal budúce zisky plynúce z revolúcie v oblasti umelej inteligencie, aby ospravedlnil súčasné ocenenie. Výrobcovi preto nebude stačiť iba splniť očakávania analytikov. Bude ich musieť výrazne prekonať a zároveň predstaviť veľmi optimistický výhľad na ďalšie mesiace.
Investori sa zamerajú predovšetkým na výsledky rýchlo rastúceho segmentu Data Center, jeho ziskovosť a rozvoj nových riešení pre umelú inteligenciu. Akékoľvek sklamanie z tempa rastu alebo opatrnejšie odhady manažmentu by mohli viesť k vyberaniu ziskov a zhoršiť sentiment v celom sektore.
Graf 2: Prehľad ukazovateľov AMD
Zdroj: XTB Research, 04.08.2026
V posledných dňoch získalo AMD, podobne ako ďalšie spoločnosti z polovodičového sektora, podporu od hyperscalerov, ktorých štvrťročné výsledky ukázali pokračujúce vysoké kapitálové výdavky. V prípade spoločnosti Alphabet by mal CAPEX v roku 2026 dosiahnuť až 200 mld. USD.
Priaznivo pôsobilo aj zmiernenie obáv z rýchleho sprísňovania menovej politiky Fedu po poslednom zasadnutí FOMC.
Graf 3: Víťazi a porazení v indexe Nasdaq 100 (04.08.2026)
Zdroj: XTB Research, 04.08.2026
Všetky vyššie uvedené spoločnosti sa však stále nachádzajú výrazne pod svojimi júnovými maximami. Na mesačnej báze sa straty akcií Sandisku a Intelu pohybujú okolo 18 %.
Ak sa vrátime k Palantiru, ktorý dnes výrazne podporuje rast širších indexov, treba dodať, že aj jeho akcie zostávajú citeľne pod nedávnymi maximami.
- Sentiment pred zverejnením výsledkov nebol príliš priaznivý. Investori sa obávali okrem iného predaja akcií zo strany Alexa Karpa a Petera Thiela, hoci v prípade Palantiru ide o pomerne pravidelný jav.
- Výsledky spoločnosti však výrazne prekonali očakávania. Tržby vzrástli na 1,94 mld. USD, čo predstavuje medziročný rast o 94 %, zatiaľ čo zisk na akciu dosiahol 0,41 USD, teda o 256 % viac než v 2. štvrťroku 2025.
- Produkty Palantiru už nepredstavujú iba úzko špecializované riešenie pre vládne zákazky. Stávajú sa významným obchodným nástrojom aj pre súkromný sektor.
- Tempo rozvoja spoločnosti zostáva mimoriadne pôsobivé. V 3. štvrťroku Palantir očakáva tržby na úrovni 2,16 mld. USD.
Graf 4: Prehľad ukazovateľov Palantiru
Zdroj: XTB Research, 04.08.2026
Po zatvorení amerického trhu budú zverejnené výsledky spoločností SpaceX a AMD. V prípade SpaceX pôjde o prvú významnú skúšku od vstupu spoločnosti na americký akciový trh v júni.
Aj európske akciové trhy ukončili dnešné obchodovanie v zelených číslach.
- WIG20 posilnil o 1,4 %.
- Taliansky FTSE MIB pridal 1,3 %.
- Paneurópsky Euro Stoxx 50 vzrástol o 0,9 %.
- Nemecký DAX uzavrel o 0,8 % vyššie.
Komodity
Jednou z hlavných tém dnešného obchodovania bol prudký pokles cien energií po tom, čo americký minister financií Scott Bessent v rozhovore pre CNBC uviedol, že dohoda o otvorení Hormuzského prielivu by mohla byť dosiahnutá ešte dnes alebo zajtra.
„Existuje šanca, že sa nám podarí dosiahnuť dohodu o otvorení prielivu ešte dnes alebo zajtra a podniknúť kroky smerom k väčšej normalizácii situácie v tomto konflikte.“
„Nejde len o energie. Ide aj o hnojivá, rafinované produkty a rôzne priemyselné plyny.“
„Ak budú tieto ceny ďalej klesať, mohli by sme zaznamenať výrazný rast dopytu vďaka cenovej úľave.“
Graf 5: Ropa (OIL, H4) (24.03.2026 – 04.08.2026)
Zdroj: xStation, 04.08.2026
Za barel ropy Brent sa v súčasnosti platí menej než 80 USD, čo je o viac než 20 % menej než pred necelými dvoma týždňami. O niečo menší pokles sledujeme pri zemnom plyne TTF, ktorého cena sa aktuálne pohybuje mierne nad 54 USD za MWh, teda približne 14 % pod lokálnym maximom z 24. júla.
Drahé kovy rastú, čo možno spájať okrem iného s poklesom výnosov desaťročných štátnych dlhopisov v hlavných ekonomikách.
Trójska unca zlata sa obchoduje pod 4 100 USD a počas dňa pridáva približne 1 %. Striebro sa pohybuje okolo 60 USD za uncu a rastie o 3 %.
Rastú aj ceny medi, približne o 0,7 %.
Makroekonomické dáta
- Dnešný kalendár ponúkol iba obmedzené množstvo makroekonomických údajov. Pozornosť sa sústredila predovšetkým na americký trh práce, ktorý bude dominantnou témou až do konca týždňa.
- Dnes zverejnený report JOLTS za jún ukázal mierny pokles počtu voľných pracovných miest v USA na približne 7,36 mil., mierne pod trhovým konsenzom na úrovni 7,45 mil. Miera prepúšťania aj dobrovoľných odchodov však zostala veľmi stabilná.
- Ďalej nás čaká zverejnenie reportu ADP v stredu, týždenných žiadostí o podporu v nezamestnanosti vo štvrtok a reportu NFP v piatok. Práve piatkové dáta budú v centre pozornosti, pretože môžu pomôcť určiť ďalšie smerovanie menovej politiky Fedu aj amerického dolára.
Meny
- Dolár zostáva pod tlakom. Nepomáha mu pokles cien energií, keďže USA sú v tejto oblasti čistým exportérom, ani zlepšenie nálady voči rizikovejším aktívam.
- Menový pár EURUSD sa pohybuje okolo úrovne 1,152.
Graf 6: Vybrané menové kurzy (04.08.2026)
Zdroj: XTB Research, 04.08.2026
Nižšie ceny ropy vytvárajú tlak na nórsku korunu a kanadský dolár, teda meny krajín, ktoré sú výrazne závislé od exportu tejto komodity. Oslabuje aj japonský jen. Menový pár USDJPY sa po nedávnej spoločnej intervencii USA a Japonska vracia k uptrendu.
Podľa údajov Bank of Japan mohol objem intervencie na japonskej strane dosiahnuť až 59 mld. USD. Z pohľadu jednodňovej operácie by išlo o bezprecedentný zásah.
Rozsah amerických krokov nemožno na základe oficiálnych údajov presne odhadnúť. Viaceré signály však naznačujú, že mohol dosiahnuť približne 5–10 mld. USD. Nasvedčuje tomu okrem iného poznámka, ktorú Scott Bessent zanechal počas rokovania v Marylande.
Vzhľadom na spoluprácu USA pri nedávnej intervencii zameranej na posilnenie jenu sa opäť otvára otázka širšej menovej politiky Bieleho domu. Návrat ku krokom zameraným na oslabenie amerického dolára s cieľom podporiť domáci export nemožno vylúčiť.
Na začiatku roka 2025 sa pre takýto scenár používalo označenie „Mar-a-Lago Accord“, teda moderný pokus zopakovať princípy Plaza Accord z roku 1985.
📈 US Open: S&P 500 na historickom maxime – Hormuzský prieliv blízko otvorenia, Palantir +25 %
🚨 Ropa Brent klesá pod 80 USD za barel!
Anthropic podpísal megadohodu na výpočtový výkon za 10 miliárd USD 💰
Ropa prudko klesá. Dohoda medzi USA a Iránom môže prísť už v najbližších dňoch 🛢️
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.