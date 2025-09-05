Ranné zhrnutie (05.09.2025)

- Wall Street ukončila seansu so ziskom - S&P 500 a Dow Jones vzrástli o 0,8 % a dosiahli nové historické maximá, Nasdaq vzrástol o 1 % a Russell 2000 o 1,3 %. Optimizmus podporili očakávania zníženia úrokových sadzieb zo strany Fedu.
- Sentiment podporili aj slabšie údaje z trhu práce v USA - správa ADP ukázala nižší rast zamestnanosti. Investori teraz čakajú na oficiálnu správu BLS, ktorá môže potvrdiť potrebu zníženia sadzieb.
- Výnosy amerických dlhopisov klesli na štvormesačné minimá, čo zvýšilo atraktívnosť akcií. Zlato zostalo blízko rekordných úrovní, zatiaľ čo ceny ropy v očakávaní zasadnutia OPEC+ klesli.
- V Japonsku makroekonomické údaje pozitívne prekvapili - mzdy medziročne vzrástli o 3 % a výdavky domácností o 2,2 %.
- Medzi rastúcimi spoločnosťami na Wall Street vynikala American Eagle, ktorej akcie vďaka silnej prognóze predaja poskočili o 38 %. Spoločnosť T. Rowe Price tiež posilnila (+5,8 %) po tom, ako oznámila partnerstvo so spoločnosťou Goldman Sachs.
- Spoločnosť Broadcom v 3. štvrťroku 2025 prekonala očakávania - tržby medziročne vzrástli o 22 % na 16 miliárd USD, zisk na akciu dosiahol 1,69 USD oproti prognóze 1,66 USD a segment umelej inteligencie vzrástol o 63 % na 5,2 miliardy USD, pričom v nasledujúcom štvrťroku sa predpokladá nárast o 6,2 miliardy USD; spoločnosť tiež oznámila nový kontrakt v oblasti umelej inteligencie v hodnote 10 miliárd USD so spoločnosťou OpenAI a zvýšila prognózu na štvrtý štvrťrok na 17,4 miliardy USD, čo viedlo k nárastu cien akcií o 3 - 4,6 % v rámci obchodovania po skončení pracovného času.
- Trh s kryptomenami vykazuje známky opatrnosti - Bitcoin osciluje okolo úrovne 110 000 USD a investori nakupujú pri poklese, hoci analytici upozorňujú, že uzavretie nad 112 000 USD je kľúčové, aby sa zabránilo hlbšiemu poklesu. Okrem toho nárast hashrate siete Bitcoin naznačuje technologickú stabilitu, ale historicky môže septembrová volatilita vyvolávať obavy.
- Zlato po rekordných úrovniach zažíva korekciu - investori vyberajú zisky a čakajú na jasnejšie signály týkajúce sa smerovania menovej politiky Fedu, čo vedie k dočasnému poklesu ceny kovu.
