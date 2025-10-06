Ranné zhrnutie (06.10.2025)

- V prvej časti dňa sa pozornosť investorov v ázijsko-tichomorskom regióne sústredí na voľby v Japonsku, kde Sanae Takaichi vyhrala súboj o vedenie Liberálnej demokratickej strany (LDP). Index JP225 vzrástol o 4,60 % na rekordnú úroveň 48 100 bodov.
- V prvej časti dňa sa pozornosť investorov v ázijsko-tichomorskom regióne sústredí na voľby v Japonsku, kde Sanae Takaichi vyhrala súboj o vedenie Liberálnej demokratickej strany (LDP). Index JP225 vzrástol o 4,60 % na rekordnú úroveň 48 100 bodov.
- V prvej časti dňa sa pozornosť investorov v ázijsko-tichomorskom regióne sústredí na voľby v Japonsku, kde Sanae Takaichi vyhrala súboj o vedenie Liberálnej demokratickej strany (LDP). Index JP225 vzrástol o 4,60 % na rekordnú úroveň 48 100 bodov.
- Takaichi je považovaná za kandidátku s najexpanzívnejším fiškálnym a menovým programom spomedzi piatich kandidátov LDP, ktorí súperili o nahradenie jestvujúceho premiéra Shigeru Ishibu.
- Správa naznačuje, že Takaichi môže vymenovať Minoru Kihara za hlavného tajomníka kabinetu a znovu dosadiť Toshimitsu Motegiho na post ministra zahraničných vecí. Pozícia ministra financií zostáva neobsadená, čo zvyšuje citlivosť trhu.
- Japonský jen oslabil o 0,9 % až 1,2 %, pričom USDJPY posilnil o 0,90 % na 150,400. Trhy začali zohľadňovať expanzívnu fiškálnu politiku a pomalšie tempo zvyšovania úrokových sadzieb BoJ.
- Cena zlata vzrástla o 1,20 % na nové rekordné maximum 3 920 USD za uncu.
- Ropa tiež otvorila vyššie po miernom rozhodnutí OPEC+ mierne zvýšiť produkciu v budúcom mesiaci – oveľa menej, ako sa pôvodne obávalo. Analýza z víkendu naznačuje, že zvýšenie je menej ako polovica toho, čo sa pôvodne diskutovalo.
- Index inflácie Melbourne Institute vzrástol o +0,4 % m/m (predchádzajúci −0,3 %), čím sa ročná miera zvýšila z 2,8 % na 3,0 %. Tieto údaje komplikujú očakávania ďalšieho zníženia sadzieb RBA v blízkej budúcnosti.
- Vláda USA je už viac ako týždeň v stave shutdown, čo spôsobuje oneskorenie zverejnenia niektorých ekonomických údajov a zvyšuje politický rozruch. Biely dom varoval pred možnými prepúšťaniami, ak rokovania zostanú v slepej uličke, hoci trhy stále s vysokou pravdepodobnosťou očakávajú zníženie sadzieb Fedu o 25 bázických bodov v tomto mesiaci. Predĺžené patové situácie by mohli zvýšiť nervozitu, ale krátkodobý vplyv zostáva väčšinou operačný.
- Bankári varujú pred pákovým efektom v „korporátnych Bitcoin pokladniciach“. Približne 190 kótovaných spoločností spolu vlastní asi 1,01 milióna BTC, z čoho veľká časť je financovaná prostredníctvom dlhu alebo emisie akcií. Bankári sa obávajú, že pokles ceny by mohol vyvolať nútené predaje alebo prevzatia.
URGENT: EURUSD mierne klesá po zverejnení zápisu z FOMC! 🚨
BREAKING: Zásoby ropy rastú viac, než sa očakávalo!🔥
Ekonomický kalendár: Trh sleduje zápisnicu FOMC (08.10.2025)
BREAKING: Nemecká priemyselná výroba klesla viac, ako sa očakávalo 📉
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.