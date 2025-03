Ranné zhrnutie (07.03.2025)

Trump prostredníctvom dekrétu zriaďuje strategickú bitcoinovú rezervu , pričom využíva bitcoiny prepadnuté v rámci vládneho konania. USA „nepredajú žiadny bitcoin uložený do rezervy“ podľa kryptocara Davida Sacksa, ktorý ju prirovnal k „digitálnemu Fort Knoxu“.

Japonský jen voči doláru posilnil na päťmesačné maximum a dosiahol 147,31 jenu. Mena ťažila z dopytu po bezpečnom útočisku v prostredí obchodnej neistoty a jastrabích signálov zo strany Bank of Japan, ktorá naznačila ďalšie zvyšovanie sadzieb.

Spoločnosť Tesla sa pridala na zoznam „Best Ideas List“ spoločnosti Wedbush s ratingom „Outperform“ a cieľovou cenou 550 USD. Analytici uvádzajú nadchádzajúci inovačný cyklus vrátane elektromobilu za menej ako 35 000 USD do polovice roka a technológie FSD bez dohľadu v júni. Wedbush oceňuje technológiu FSD na 1 bilión USD a očakáva, že Tesla bude dominovať v sektore autonómnych vozidiel.

Trump pozastavuje uplatňovanie ciel na Kanadu a Mexiko do 2. apríla, čím mení kurz niekoľko dní po zavedení 25 % ciel. Clá na oceľ a hliník ešte nadobudnú účinnosť 12. marca. Zvrat v politike zintenzívnil volatilitu na trhu a hospodársku neistotu.

Predstavitelia Fed-u varujú pred neistotou v oblasti obchodnej politiky, ktorá bráni plánovaniu podnikov. Prezident atlantského Fedu Raphael Bostic poznamenal, že Trumpova politika zahmlieva hospodársky výhľad USA a mohla by podkopať infláciu. Podnikateľská a spotrebiteľská dôvera sa od januára prepadla.

Ceny ropy sa stabilizujú, ale smerujú k najhoršiemu týždennému poklesu od októbra , pričom Brent a WTI by mali stratiť 4,5 % až 5 %. Na ceny tlačí neistota v oblasti obchodu, zvyšovanie produkcie OPEC+ a obavy zo spomalenia dopytu po palivách.

Na dnes je naplánovaný krypto-summit v Bielom dome, na ktorom by mal Trump oficiálne predstaviť plány na vytvorenie rezervy zahŕňajúcej päť kryptomien: bitcoin, ether, XRP, solana a cardano.

Údaje o zamestnanosti v USA a prejav predsedu Fedu Powella dnes v centre pozornosti. Očakáva sa, že údaje o mzdách mimo poľnohospodárskeho sektora ukážu, že vo februári pribudlo 160 000 pracovných miest, pričom nezamestnanosť sa drží na úrovni 4,0 %. Futures na fondy Fed aktuálne oceňujú ďalšie tri zníženia sadzieb do konca roka.

ANZ Research varuje pred rastovými vyhliadkami Indie a naznačuje, že bez rozhodných menových opatrení by HDP mohol klesnúť k 6 %. Banka predpokladá minimálne dve ďalšie zníženia sadzieb zo strany Reserve Bank of India do júna 2025, keďže sa očakáva pokles februárového CPI na 3,8 %.