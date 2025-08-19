Ropa pod tlakom: nádeje na mier medzi Ruskom a Ukrajinou a návrat ruskej ponuky

Ceny ropy v utorok oslabili, keď trhy začali zohľadňovať možnosť, že pokročilé mierové rozhovory medzi Ruskom, Ukrajinou a USA povedú k zmierneniu sankcií na ruskú ropu, čo by zvýšilo globálnu ponuku.
Futures na Brent klesli o 1,23 % na 65,78 USD za barel, zatiaľ čo americká ľahká ropa WTI oslabila o 1,36 % na 62,56 USD za septembrový kontrakt. Aktívnejší októbrový kontrakt WTI klesol na 61,88 USD.
Pokles prišiel po pondelkovom stretnutí prezidenta Trumpa s ukrajinským prezidentom Zelenským a európskymi lídrami, ktoré nasledovalo po oznámení o Trumpovom telefonáte s ruským prezidentom Putinom. Zvažované trilaterálne stretnutie všetkých troch štátnikov zvyšuje šance na deeskaláciu konfliktu.
Analytici z Commerzbank uviedli, že trh reaguje na nádej na ukončenie vojny, čo krátkodobo znižuje geopolitickú prémiu v cenách ropy.
Trump navyše zmiernil postoj k tzv. sekundárnym sankciám na dovozcov ruskej ropy, čo ďalej prispelo k uvoľneniu napätia na trhu. Energetický analytik DBS Bank Suvro Sarkar upozornil, že tým klesá riziko narušenia globálnych dodávok.
Podľa Barta Meleka z TD Securities by dohoda vedúca k zníženiu napätia mohla poslať cenu ropy smerom k cieľovej úrovni 58 USD za barel v 4Q 2025 a 1Q 2026.
Čína nakupuje viac ruskej ropy, India spomaľuje
V reakcii na pokles dopytu z Indie, ktorá bola hlavným odberateľom zlacnenej ruskej ropy Ural, čínske rafinérie zakúpili 15 nákladov ropy Ural s dodaním v októbri a novembri, uviedli analytici a obchodníci.
Indické štátne rafinérie obmedzili nákupy kvôli zúženiu zliav na ruskú ropu a možným americkým sankciám.
Čína ako najväčší svetový dovozca ropy zvýšila nákupy ruskej ropy, ktorá je stále lacnejšia ako ropa z Blízkeho východu o 2 až 3 USD za barel. Napriek tomu podľa analytikov nedokáže absorbovať všetky objemy, keďže ropa typu Ural nie je hlavnou surovinou pre čínske rafinérie.
Analytici zároveň upozorňujú, že čínske spoločnosti zostávajú opatrné kvôli neistote ohľadom možných sekundárnych amerických sankcií, ak by mierové rozhovory zlyhali. Trump zatiaľ neplánuje sankcionovať krajiny ako Čína za nákup ruskej ropy, no pripustil, že by k tomu mohlo dôjsť „v priebehu dvoch až troch týždňov“.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena americkej ľahkej ropy WTI sa naďalej pohybuje v klesajúcom trende a aktuálne sa obchoduje na úrovni 62,06 USD. Táto hodnota leží pod oboma kĺzavými priemermi – EMA 50 (62,32 USD) a SMA 100 (62,44 USD), čo potvrdzuje slabé trhové momentum a pretrvávajúci tlak na pokles.
Z technického pohľadu je kľúčovou krátkodobou podporou zóna okolo 61,40 USD, kde predchádzajúce poklesy narazili na nákupný záujem. Naopak, oblasť medzi 62,30–62,50 USD teraz slúži ako rezistencia, ktorú vytvárajú zbiehajúce sa kĺzavé priemery, brániace ďalšiemu rastu.
Zdroj: xStation5
