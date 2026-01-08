Ranné zhrnutie (08.01.2026)

Akcie v ázijsko-pacifickom regióne vykazujú zmiešané výsledky po relatívne negatívnej seanse na Wall Street, kde indexy S&P 500 a DJIA klesli z rekordných maxím a americký prezident Donald Trump zameral svoju pozornosť na sektor bývania a obranný priemysel. Oznámil zákaz nákupu ďalších rodinných domov veľkými inštitucionálnymi investormi a podpísal exekutívny príkaz zakazujúci nákup akcií obranných spoločností.
Trump oznámil, že nedovolí obranným firmám vyplácať dividendy ani vykonávať spätné odkupy akcií, pokiaľ nezrýchlia produkciu vojenskej techniky, nezvýšia investície do výrobnej kapacity a neznížia „nadmerné“ odmeňovanie vrcholového manažmentu.
Zdroj: BatchData cez Reuters
Zároveň uviedol, že žiadny manažér v týchto spoločnostiach by nemal zarábať viac ako 5 miliónov dolárov ročne a že peniaze na investície by mali pochádzať z dividend, spätných odkupov a zníženia miezd, nie z dlhu alebo štátnych fondov.
Trump oznámil zákaz nákupu rodinných domov veľkými fondmi, čo dočasne znížilo trhovú kapitalizáciu spoločnosti Blackstone o približne 17 miliárd dolárov, no samotné „mega“ fondy predstavujú len asi 2–3 % všetkých transakcií na trhu rodinných domov, čo znamená, že odstránenie tohto segmentu dopytu výrazne nezmení ceny, keďže hlavným problémom trhu je veľmi nízka ponuka, vyplývajúca okrem iného z vlastníctva investorov a vysokých úrokových sadzieb.
V reakcii na tieto vyjadrenia prezidenta USA klesli akcie spoločností ako Lockheed Martin a Northrop Grumman o 3 %, zatiaľ čo akcie realitných spoločností ako Blackstone stratili až 6 %.
V novembri klesli reálne mzdy v Japonsku medziročne o 2,8 % – najprudší pokles od januára – v dôsledku výrazného poklesu bonusov a pretrvávajúcej vysokej inflácie, ktorá naďalej tlačí na kúpnu silu domácností a komplikuje plány Bank of Japan na sprísnenie politiky. Dlhopisové trhy odrážali toto napätie slabším dopytom po 30-ročných japonských dlhopisoch, zatiaľ čo index Nikkei rozšíril straty pod 52 000 bodov v dôsledku realizácie ziskov v sektore AI a obnoveného napätia v obchode s Čínou, vrátane antidumpingového vyšetrovania japonského dichlorsilánu.
Andrew Hauser z RBA potvrdil jestvujúcu jestvábiu rétoriku, zhodnotil novembrový CPI ako v súlade s očakávaniami a zdôraznil, že inflácia nad 3 % je stále príliš vysoká, čo pravdepodobne naznačuje koniec znižovania sadzieb v tomto cykle a udržuje riziko zvýšenia sadzieb vo februári, čím podporuje krátkodobé výnosy a obmedzuje slabosť AUD počas dnešnej seansy.
Na devízovom trhu sa dnes najlepšie darí defenzívnym menám ako japonský jen a švajčiarsky frank. Naopak, výrazné straty zaznamenávajú páry napojené na AUD a NZD, ktoré reagujú na slabosť komoditného trhu.
STRIEBRO aktuálne klesá o 2,1 %, zatiaľ čo ZLATO oslabuje o 0,4 % v dôsledku realizácie ziskov v lokálnych maximálnych zónach. Paládium a platina taktiež výrazne strácajú. Zároveň ceny ropy WTI klesajú pod 56,5 USD za barel, čím pokračujú v dlhodobom klesajúcom trende.
Bitcoin otvára seansu poklesom takmer o 1 %. Podobná situácia je aj pri Ethereum, kde je rozsah výpredaja podobný.
