Ranné zhrnutie (08.08.2025)

- Ázijsko-pacifické indexy zaznamenali v posledný obchodný deň týždňa len malé zmeny. Čínske indexy klesli o 0,30 - 0,45 %, hlavný austrálsky index o 0,15 % a singapurský SG20cash o 0,15 %. Vyniká japonský JP225, ktorý po aktualizácii obchodných podmienok získal 1,60 %.
- Japonsko získalo záväzok USA zmeniť a doplniť prezidentské colné nariadenie a vrátiť preplatené clá, pričom všetky dotknuté tovary budú obmedzené maximálnou sadzbou 15 %. Revidovaná dohoda tiež znižuje americké clá na automobily z 27,5 % na 15 % a vzťahuje sa na existujúce aj nové clá. Japonskí predstavitelia vyjadrili ľútosť nad pôvodnými nezrovnalosťami, ale zdôraznili, že nedošlo k sporu o recipročné clá.
- V reakcii na tieto správy sa USDJPY posilnil aj nad úroveň 147,350.
- Júlový súhrn názorov Bank of Japan odhalil rozpory v otázke načasovania ďalšieho zvýšenia sadzieb. Niektorí členovia upozorňovali, že odkladanie opatrení by si neskôr mohlo vyžiadať prudšie sprísnenie, zatiaľ čo iní sa v dôsledku ekonomickej neistoty vyslovovali za trpezlivosť. V centre pozornosti boli inflačné riziká, obchod a geopolitické faktory.
- Banka opätovne potvrdila svoju pripravenosť sprísniť sadzby, ak sa ekonomika a ceny vyrovnajú projekciám. Táto správa nemala výrazný vplyv na menu a jen sa na dennom horizonte naďalej oslabuje.
- Spojené štáty zaviedli 15 % clo na strategické veľké zlaté prúty (1 kg a 100 uncí) používané na dodávky na COMEX. Tento krok by mohol narušiť spojenie medzi Londýnom a New Yorkom, prinútiť k uzavretiu alebo preklopeniu krátkych pozícií a sprísniť podmienky financovania v londýnskom systéme bullion-bank.
- Očakáva sa tiež, že urýchli zmeny spôsobené Bazilejom III smerom k držbe fyzických kovov a zníži dominantné postavenie Švajčiarska v rafinácii. Vplyv COMEX na určovanie globálnych cien zlata sa pravdepodobne zvýši.
- JP Morgan teraz očakáva, že Fed bude agresívnejšie uvoľňovať politiku a začne znižovať sadzby v septembri. Banka uvádza ako kľúčový faktor tohto holubičieho posunu slabosť trhu práce. Futures na fondy Fedu v súčasnosti predpokladajú zníženie sadzieb do konca roka o približne 59 bázických bodov, čo ponecháva priestor na ďalšiu úpravu očakávaní.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.