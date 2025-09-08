Ranné zhrnutie (08.09.2025)

- V pondelok ráno prevládajú na ázijských akciových trhoch mierne zisky; japonský Nikkei posilnil takmer o 1,5 % po revízii HDP, ktorá bola vyššia, ako sa očakávalo, a vlne neistoty po rezignácii premiéra Ishibu. Čína zaznamenala tiež mierne zisky napriek sklamaniu z údajov o zahraničnom obchode; hongkonský Hang Seng posilnil, zatiaľ čo Austrália zaznamenala mierny pokles.
- Na devízovom trhu je hlavnou udalosťou oslabenie jenu spôsobené politickými zmenami v Japonsku; kurz USD/JPY dočasne dosiahol 148,57. Zároveň komoditné meny strácajú na hodnote, zatiaľ čo euro zostáva stabilné. Americký dolár mierne oslabil po slabých údajoch z amerického trhu práce a čínsky jüan je stabilný napriek obavám o výhľad exportu.
- Pokiaľ ide o údaje, revidovaný HDP Japonska ukázal, že ekonomika v druhom štvrťroku rástla anualizovaným tempom 2,2 % (0,5 % medzištvrťročne), čo je rýchlejšie, ako sa očakávalo, v porovnaní s predbežným odhadom 1,0 %. Zlepšenie odzrkadľovalo nárast súkromnej spotreby a znamenalo piaty po sebe idúci štvrťrok rastu.
- V Číne augustové údaje o obchode ukázali nárast exportu, ale pod očakávaniami, s medziročným rastom na najnižšej úrovni od februára. Dodávky do Spojených štátov medziročne klesli o 33 %, čo poukazuje na negatívny vplyv ciel.
- Medzi komoditami zostávajú ceny zlata na vysokej úrovni (Čína nakupuje tento kov a cena presahuje 3 500 USD/oz, pričom sa drží blízko 3 600 USD/oz), zatiaľ čo ropa sa zotavuje napriek zmenám v produkčnej politike OPEC+. Kontrakt NATGAS dnes vzrástol o viac ako 3 %.
- Chceli by sme vám pripomenúť, že cez víkend OPEC+ oznámil zvýšenie produkcie v októbri ako súčasť trhovej stratégie Saudskej Arábie.
- V auguste Čínska ľudová banka zvýšila svoje zlaté rezervy desiaty mesiac po sebe, čím pokračovala v diverzifikácii od amerického dolára. Počas tohto obdobia bolo pridaných 0,06 milióna trójskych uncí, čím sa celkové rezervy od obnovenia nákupov v novembri minulého roka, kedy sa začalo hromadiť celkom 1,22 milióna uncí, zvýšili na 74,02 milióna uncí.
- Na trhu s kryptomenami panuje relatívny optimizmus. Hoci Bitcoin nezažíva výrazné zmeny, veľký počet altcoinov sa môže pochváliť relatívne veľkým nárastom dnes ráno. Dogecoin a Sandbox vzrástli o 3,5 % a 2 %.
