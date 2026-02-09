Ranné zhrnutie (09. 02. 2026)

- Trhy v ázijsko-pacifickom regióne otvorili obchodovanie v pokojnej nálade, s iba miernymi pohybmi naprieč indexmi. Zmeny čínskych indexov sa pohybujú okolo ±0,25 %, austrálsky AU200.cash rastie o 0,80 % a japonský JP225 si pripisuje 0,15 % po výsledkoch parlamentných volieb v Japonsku.
- Na devízovom trhu je rovnako relatívne pokoj, s výnimkou japonského jenu, kde volatilitu vyvolalo víťazstvo Liberálnodemokratickej strany Sanae Takaichiovej.
- Drahé kovy mierne oživujú. Zlato si pripisuje 1,60 % a vracia sa nad úroveň 5 000 USD za uncu, zatiaľ čo striebro vyskočilo o 5,50 % na 82 USD za uncu.
- Japonské finančné trhy prudko zareagovali na drvivé víťazstvo premiérky Sanae Takaichiovej. Akcie vystrelili na nové historické maximá, vládne dlhopisy sa dostali pod predajný tlak a jen spočiatku výrazne oslabil, no neskôr počas obchodnej seansy sa stabilizoval.
- Liberálnodemokratická strana Takaichiovej získala 316 zo 465 kresiel v dolnej komore, pričom predbežné prognózy krátko naznačovali až 328 mandátov, čo predstavuje najvýraznejšie povojnové víťazstvo vládnej strany.
- Investori privítali výhlaď na fiškálnu expanziu, daňové úľavy a vyššie verejné výdavky – najmä v oblastiach obrany, technológií a iných strategických sektorov.
- Japonské vládne dlhopisy boli pod predajným tlakom, keďže investori začali započítavať vyšší objem dlhu a silnejší nominálny hospodársky rast. Program Takaichiovej sa má spoliehať na stimuly financované dlhom a mohol by opätovne naštartovať refláciu, čo by štrukturálne tlačilo výnosy nahor.
- Trh s kryptomenami sa zotavil zo štvrtkových strát, ktoré stiahli Bitcoin smerom k úrovni 60 000 USD. Bitcoin aktuálne rastie o 0,25 % a obchoduje sa okolo 70 400 USD.
