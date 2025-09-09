Ranné zhrnutie (09.09.2025)

- Počas ázijsko-tichomorskej seansy sa obchodovalo so zmiešanými náladami. Japonský JP225 klesol o 0,95 %, čínske indexy sa pohybovali v rozmedzí -/+0,50 %, zatiaľ čo austrálsky AU200.cash stratil 0,50 %.
- Zlato si pripísalo 0,56 % na rekordných 3 655 USD/uncu a striebro prvýkrát od roku 2011 prekročilo hranicu 41 USD. Americký dolár mierne oslabil (USDIDX: -0,11 %).
- V Austrálii podľa augustového prieskumu NAB podnikateľská dôvera klesla na 4 (z 8), zatiaľ čo podmienky sa zlepšili na 7 (z 5). Zamestnanosť vzrástla na 6, ziskovosť na 4 a objem objednávok sa prvýkrát za dva roky dostal do kladných čísel.
- Obchodný vyslanec Akazawa potvrdil, že americké clá na japonský tovar vrátane automobilov sa znížia do 16. septembra. Spory však zostávajú nevyriešené a Akazawa bude pokračovať v rokovaniach vo Washingtone.
- Soul odmietol požiadavky USA podobné tým, ktoré predložili Japonsku, týkajúce sa investičného záväzku vo výške 350 mld. Rokovania sa odkladajú, pretože obe strany hľadajú riešenia.
- Čínske ministerstvo obchodu rokovalo s kanadskými predstaviteľmi vrátane premiéra štátu Saskatchewan a parlamentného tajomníka predsedu vlády. Diskusie sa zamerali na obchod, poľnohospodárstvo a spoluprácu v oblasti energetiky, čo signalizuje otvorenosť Pekingu na federálnej aj provinčnej úrovni.
- Francúzsky premiér François Bayrou bol v hlasovaní o dôvere odvolaný, hoci výsledok sa očakával. Vplyv na trh bol obmedzený, pričom euro sa zväčša nezmenilo.
- Trhy oceňujú agresívne znižovanie sadzieb Fedu, pričom šanca na septembrový posun o 50 bázických bodov závisí od štvrtkovej správy o CPI (v súčasnosti 12 %).
- Na rozdiel od mainstreamu generálny riaditeľ Goldman Sachs David Solomon uviedol, že politika Fedu nie je „výnimočne reštriktívna“, čo poukazuje na silný apetít po riziku. Upozornil, že obchodná politika spomalila investície, ale celkové podmienky zostávajú priaznivé.
