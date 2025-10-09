Ranné zhrnutie (09.10.2025)

- Futures na indexy na Wall Street sú bez zmeny, dolár mierne oslabuje
- Futures na americké indexy sa dnes obchodujú bez zmeny, zatiaľ čo dolár (USDIDX) klesol o 0,1 %. Kľúčovými udalosťami na programe sú zápisnica z rokovania ECB o 12:30, prejav Jeroma Powella o 13:30 a údaje o veľkoobchode o 17:00. Okolo 10:00 - ešte pred otvorením Wall Street - spoločnosť PepsiCo oznámi svoje hospodárske výsledky za 3. štvrťrok, čím sa vlastne začne výsledková sezóna veľkých amerických spoločností.
- Včerajšia zápisnica zo septembrového zasadnutia FOMC ukázala, že Federálny rezervný systém zaujal opatrne optimistický tón voči hospodárskemu rastu. Predstavitelia Fedu zvýšili svoje prognózy rastu HDP na roky 2025 až 2028, čo signalizuje rastúcu dôveru, že ekonomika Spojených štátov si môže udržať dynamiku aj pri postupnom uvoľňovaní menovej politiky.
- Politický konsenzus smeruje k pokračujúcemu, ale miernemu uvoľňovaniu - takmer všetci účastníci podporili septembrové zníženie sadzieb o 25 bázických bodov, zatiaľ čo niektorí uprednostnili nezmenené sadzby a jeden účastník sa vyslovil za výraznejšie zníženie o 50 bázických bodov. To naznačuje zámer Fedu vyvážiť podporu rastu so zachovaním kontroly inflácie.
- Napriek miernejšiemu postoju zostáva hlavným faktorom ostražitosť voči inflácii - účastníci uznali, že inflačné riziká pretrvávajú, ale zároveň upozornili na rastúce riziká na trhu práce. Zhodli sa na tom, že nástroje, ako je napríklad stála repo facilita, by mohli pomôcť stabilizovať peňažné trhy počas procesu kvantitatívneho sprísňovania.
- Drahé kovy zostávajú blízko nedávnych maxím; zlato kleslo len o 0,1 %, zatiaľ čo striebro vzrástlo o 0,5 %. Kryptomeny sú však pod tlakom - Bitcoin sa obchoduje na úrovni okolo 122 000 USD, čo je pokles z predchádzajúcich 125 000 USD, a Ethereum stráca takmer 2 %.
- Futures na zemný plyn klesli o takmer 1 %. O 15:30 EIA zverejní týždenné údaje o skladovaní, pričom trh očakáva prudký nárast na 77 mld. kubických metrov z predchádzajúcich 53 mld. kubických metrov.
- Donald Trump zopakoval, že nie všetci federálni zamestnanci dostanú náhradu mzdy za obdobie zatvorenia vlády, zatiaľ čo daňový úrad IRS oznámil, že 46 % jeho zamestnancov bude počas zatvorenia prepustených.
Predbežné údaje UoM v súlade s očakávaniami
BREAKING: USDCAD oslabuje po zverejnení údajov o zamestnanosti v Kanade 📌
Talianska priemyselná produkcia je oveľa slabšia, ako sa očakávalo 📉
Ekonomický kalendár: Údaje o spotrebiteľoch v USA zo správy Michiganskej univerzity v centre pozornosti
