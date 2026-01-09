Ekonomický kalendár: V centre pozornosti sú americká správa o zamestnanosti (Non-Farm Payrolls) a rozhodnutie Najvyššieho súdu o clách 🗽

Dnes bude pozornosť trhov zameraná najmä na americké ekonomické dáta, pričom v centre pozornosti bude správa o zamestnanosti za december (Non-Farm Payrolls, NFP). Očakávania poukazujú na pokračovanie obrazu „zdravého“ hospodárstva – s rastúcimi mzdami, nižšou nezamestnanosťou a mierne vyšším nárastom zamestnanosti. Tento scenár by mohol podporiť americký dolár.
Celková volatilita môže zostať zvýšená, keďže trhy očakávajú aj rozhodnutie Najvyššieho súdu USA o zákonnosti súčasných obchodných ciel. Očakávania sú zmiešané, no najpravdepodobnejším výsledkom je potvrdenie platnosti existujúcich ciel a príjmov z nich, spolu s uplatnením nástrojov, ktoré by mohli obmedziť možnosť opätovného zavedenia podobných opatrení v budúcnosti v súlade so zákonom.
Nakoniec budú neskôr počas dňa zverejnené predbežné údaje o spotrebiteľskej dôvere a inflačných očakávaniach v USA.
Ekonomický kalendár
9:00 – Švajčiarsko: Miera nezamestnanosti (ne sezónne upravená)
Očakávania: 3,1 % vs predchádzajúca hodnota 2,9 %
10:00 – Taliansko: Maloobchodné tržby
Predchádzajúca hodnota: 1,3 % y/y
11:00 – Eurozóna: Maloobchodné tržby
Očakávania:
-
1,6 % y/y vs predchádzajúcich 1,5 %
-
0,1 % m/m vs predchádzajúcich 0,0 %
14:30 – USA: Non-Farm Payrolls (december)
-
Očakávania: 70 tis. vs 64 tis.
-
Súkromný sektor: 75 tis. vs 69 tis.
-
Výroba: -5 tis. (rovnaké ako predtým)
-
Miera nezamestnanosti: 4,5 % vs 4,6 %
-
Priemerná hodinová mzda: +0,3 % m/m vs +0,1 %
(+3,6 % y/y vs 3,5 %)
-
Začaté stavby: +1,8 % vs -8,5 %
-
Stavebné povolenia: +1,5 % vs -2,3 %
14:30 – Kanada: Správa z trhu práce
-
Zamestnanosť: -2,5 tis. vs +53,5 tis.
-
Miera nezamestnanosti: 6,65 % vs 6,5 %
-
Rast miezd: 3,8 % y/y vs 4,0 %
16:00 – USA: University of Michigan – predbežná spotrebiteľská dôvera (január)
-
Očakávania: 53,5 vs 52,9
-
Dlhodobé inflačné očakávania: 3,3 % vs 3,2 %
-
Krátkodobé inflačné očakávania: 4,1 % vs 4,2 %
16:00 – USA: Rozhodnutie Najvyššieho súdu o zákonnosti obchodných ciel (Poznámka: presný čas sa môže meniť)
Prejavy centrálnych bankárov a stretnutia
19:35 – Prejav Thomasa Barkina (Fed)
20:00 – Stretnutie ropných šéfov s Donaldom Trumpom
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.