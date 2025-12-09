Ranné zhrnutie (09.12.2025)

-
Futures kontrakty na európske a americké indexy naznačujú zmiešané obchodovanie, ktoré je priamym dôsledkom slabého sentimentu prevládajúceho počas ázijskej seansy.
-
RBA podľa očakávaní ponechala sadzbu na úrovni 3,60 %, pričom rozhodnutie a vyhlásenie boli relatívne vyvážené, čo spočiatku tlačilo AUD/USD nadol.
-
Bullockove vyjadrenia sa niesli v jastrabom tóne, pričom zdôraznil, že scenár predpokladá buď dlhú pauzu, alebo zvyšovanie, bez priestoru na znižovanie, a poukázal na februárové zasadnutie ako kľúčové z hľadiska nových údajov o inflácii. Trh už teraz oceňuje takmer dve zvýšenia na rok 2026.
-
Spoločnosť Paramount Skydance predložila protinávrh na prevzatie spoločnosti Warner Bros Discovery za 108,4 miliardy USD, čím prekonala predchádzajúcu ponuku spoločnosti Netflix vo výške 72 miliárd USD. Akcie spoločností WBD a Paramount vzrástli (o 3,5 %, resp. 8 %), zatiaľ čo Netflix stratil približne 4 %. Paramount k predloženiu plne financovanej a zjednodušenej ponuky podnietili protimonopolné riziká fúzie Netflix a WBD, na ktoré dokonca upozornil prezident USA.
-
Japonská premiérka Sanae Takaichiová jasne signalizuje rastúce obavy úradov zo slabého jenu a zdôrazňuje ich pripravenosť v prípade potreby prijať „primerané opatrenia“ na devízovom trhu.
-
Kazuo Ueda zasa potvrdzuje, že scenár BoJ sa začína napĺňať: reálne úrokové sadzby zostávajú veľmi nízke, trh práce sa sprísňuje a mzdové a cenové tlaky rastú, čo otvára cestu k ďalšiemu znižovaniu rozsahu uvoľňovania. Trh považuje decembrové rozhodnutie prakticky za vopred rozhodnuté a diskusia sa presúva na to, ako rýchlo a do akej miery bude BoJ normalizovať svoju politiku v roku 2026.
-
Na širšom devízovom trhu sa po rozhodnutí RBA a Bullockových komentároch najlepšie darí spomínanému austrálskemu doláru. Na druhej strane japonský jen je jednoznačne slabý. Pár EURUSD dnes ráno mierne posilňuje a stabilizuje sa v pásme 1,1650.
-
V súčasnosti sme svedkami rozsiahleho oslabenia na komoditnom trhu, ktoré je pokračovaním včerajšieho poklesu. Ropa WTI aktuálne klesla o 0,4 %, zatiaľ čo NATGAS sa znížil o 0,95 %. Ceny zlata sa zároveň znížili o 0,17 % a ceny striebra o 0,25 %.
-
Na trhu s kryptomenami tiež prevláda mierne oslabenie. BTC aktuálne klesol o 1,13 % a obchoduje sa pod úrovňou 90 000 GBP.
-
Počas európskej seansy je jediným zverejnením v kalendári nemecká obchodná bilancia, ktorá by nemala mať význam ani pre trh, ani pre ECB. Počas americkej seansy budú najdôležitejšími udalosťami týždenné údaje ADP a správa JOLTS. Zdá sa však, že investori najviac očakávajú zajtrajšie rozhodnutie Fed-u a budúcotýždňové správy o NFP a CPI.
Denné zhrnutie: Holubičie signály Fedu podporujú optimizmus na Wall Street 🗽US2000 na historickom maxime
📈US100 reaguje na rozhodnutie Fedu
Pšenica a kukurica oslabujú po správe USDA WASDE
Kakao od 25. novembra vzrástlo o viac než 25 %
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.