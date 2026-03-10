Ranné zhrnutie (10.03.2026)

- Indexy: Futures na americké indexy rastú približne o 0,2 % po vyjadreniach Donalda Trumpa o konci vojny v Iráne. Európske kontrakty zostávajú pod tlakom (EU50: -0,4 %).
- Vojna v Iráne: Podľa Donalda Trumpa by sa vojna v Iráne mohla čoskoro skončiť a postup USA je už teraz výrazne ďalej než pôvodný plán operácie na 4–5 týždňov. Americký prezident zároveň pohrozil Iránu, že ak zablokuje tok ropy cez Hormuzský prieliv, Spojené štáty zvýšia intenzitu útokov s cieľom krajinu úplne zničiť.
- Ázijská seansa: V regióne Ázie a Pacifiku prevládajú zisky na vlne Trumpových slov naznačujúcich blízky koniec vojny v Iráne. Sentiment podporili aj výborné údaje o exporte z Číny. Index KOSPI rastie až o 5,5 %, čo si vynútilo dočasné prerušenie obchodovania. Čínsky HSCEI pridáva približne 1,5 %, zatiaľ čo Nikkei 225 rastie o 2,9 %.
- Rast v Japonsku: Japonské HDP za 4Q 2025 bolo revidované z 0,1 % na 1,3 % y/y, čím prekonalo všetky odhady vďaka firemným investíciám (+1,3 % q/q oproti očakávaným 0,2 % q/q) a domácemu dopytu. Prvýkrát za 13 mesiacov bol zaznamenaný rast reálnych miezd (+1,4 %), čo zlepšuje kúpnu silu domácností. Menový pár USDJPY prehlbuje pokles o 0,15 %, keďže dáta zvyšujú očakávania rastu sadzieb v Japonsku.
- Medzinárodný obchod Číny: Prebytok obchodnej bilancie Číny za obdobie január–február 2026 dosiahol rekordných 213,62 miliardy USD (odhad: 177,4 miliardy USD). Export vzrástol o 21,8 % y/y a výrazne prekonal očakávania napriek poklesu obchodu s USA o 16,9 %. Rast ťahal obchod s EÚ (+19,9 %) a ASEAN (+20,3 %). Zároveň sa inflácia odrazila na 1,3 %. Silné dáta naznačujú, že Peking sa môže v najbližšom období zdržať ďalšej ekonomickej podpory.
- Menová politika v Austrálii: Andrew Hauser z RBA oznámil, že na najbližšom zasadnutí centrálnej banky prebehne „náročná debata“ o menovej politike. Zdôraznil rozdielne názory v rámci RBA a vysoké a neisté riziko energetického šoku spôsobeného vojnou v Iráne. Popri Hauserových komentároch sa zlepšili aj údaje o spotrebiteľskej dôvere.
- Forex: Po včerajšej korekcii a pokuse o odraz na začiatku ázijskej seansy sa dolárový index USDIDX obchoduje bez zmeny vzhľadom na neistý časový rámec vojny v Iráne a konsoliduje po nedávnych ziskoch. Zlepšenie rizikového apetítu signalizuje rast AUDUSD (+0,34 %), ktorý však čiastočne vyplýva aj zo stále jastrabieho výhľadu politiky RBA. EURUSD sa obchoduje bez zmeny na úrovni 1,163.
- Komodity: Ropa Brent a WTI rastie o 4 %, respektíve 1,65 %, po včerajšej rekordnej volatilite a pohybe smerom k 120 USD za barel (Brent aktuálne na 93,60 USD). Počas prestávky v raste dolára posilňujú aj drahé kovy. Zlato rastie o 0,45 % na 5 176 USD za uncu a striebro pridáva 1,7 % na 89,22 USD za uncu.
- Optimizmus na krypte: Bitcoin pridáva ďalších 1,9 % a opäť sa približuje k psychologickej hranici 70 000 USD. Ethereum rastie o 2 % na 2 045 USD.
