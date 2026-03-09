Denné zhrnutie: Blízky východ rozhýbal ropný trh

- Dnes je ďalším dňom konfliktu v Perzskom zálive a situácia v regióne zostáva napätá.
- Po víkendovej eskalácii konfliktu na Blízkom východe ceny ropy prudko vyskočili a krátko sa priblížili k 115–120 USD za barel. Rast bol reakciou na útoky USA a Izraela na iránsku energetickú infraštruktúru a na odvetné kroky Iránu proti ropným zariadeniam v regióne, čo zvýšilo obavy z narušenia globálnych dodávok ropy.
- Krajiny G7 deklarovali pripravenosť uvoľniť časť svojich strategických ropných rezerv, ak si to situácia na trhu vyžiada. Cieľom takéhoto kroku by bolo obmedziť náhly cenový skok a zmierniť dosahy výpadkov dodávok spôsobených konfliktom na Blízkom východe.
- Už samotné oznámenie možnej intervencie zo strany G7 čiastočne upokojilo sentiment na trhu a prispelo k poklesu cien ropy. Cena za barel sa tak dostala pod 100 USD.
- Americký prezident Donald Trump uviedol, že analyzuje rôzne možnosti, ako obmedziť rast cien ropy v podmienkach napätia na Blízkom východe. Zmienil aj to, že má plán, ako zastaviť ďalší rast cien ropy, no nezverejnil detaily jeho realizácie.
- Akciové indexy na Wall Street zostávajú pod tlakom, hoci časť skorších strát sa podarilo zmierniť. V čase písania, tesne pred 20:00, Dow Jones klesá približne o 0,7 %, S&P 500 stráca okolo 0,3 %, zatiaľ čo Nasdaq je mierne vyššie.
- Európske trhy sa dnes rovnako obchodovali v zreteľnom predajnom trende. Britský FTSE 100 klesol o viac než 0,3 %, francúzsky CAC 40 stratil takmer 1 %, nemecký DAX klesol asi o 0,8 % a španielsky IBEX 35 sa znížil o viac než 0,7 %.
- V januári zaznamenal nemecký priemysel prudký pokles nových objednávok o 11,1 % medzimesačne, výrazne nad odhadom 4,5 %, čím vymazal decembrový rast o 6,4 %. Domáce objednávky klesli o 16,2 %, zahraničné o 7,1 %, zatiaľ čo priemyselná produkcia sa znížila o 0,5 %.
- Na trhu drahých kovov zlato klesá približne o 0,5 % a drží sa okolo 5 100 USD za uncu. Striebro je naopak silnejšie, rastie asi o 1,7 % a opäť sa približuje k 85 USD za uncu. Podobne posilňujú aj paládium a platina, dnes obe rastú o viac než 4 %.
- Futures na zemný plyn (NATGAS) v dnešnom obchodovaní klesajú o viac než 6 %.
- Na kryptomenovom trhu je sentiment pozitívny. Väčšina altcoinov dnes posilňuje. Samotný bitcoin rastie o viac než 3,5 % nad 68 000 USD a ether pridáva vyše 4 % a prekonáva 2 000 USD.
Denné zhrnutie: Akcie v Európe a USA sa vracajú k poklesom; Brent opäť nad 100 USD ❗
Plán uvoľniť 172 miliónov barelov zo SPR by znížil „energetickú poistku“ USA o viac než 40 % 🛢️
Ceny pohonných hmôt stúpajú, benzín dnes pridáva 5 %⛽
BREAKING: Zemný plyn po zverejnení dát EIA mierne rastie 💡
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.