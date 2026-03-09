Krypto rastie o 4 % napriek napätiu📈

Napriek eskalujúcemu konfliktu na Blízkom východe a rastu cien ropy nad 100 USD za barel dnes kryptomenový trh zaznamenáva výrazné zisky presahujúce 4 %. Bitcoin sa drží nad 69 000 USD, zatiaľ čo Ethereum prekonalo 2 000 USD. Zároveň tradičné akciové trhy klesajú, čo zvýrazňuje rozdiely v reakciách medzi finančnými trhmi a trhmi digitálnych aktív.
V posledných dňoch k rastu cien kryptomien prispeli prílevy kapitálu do niektorých produktov naviazaných na bitcoin. Ceny sa zároveň odrazili po predošlých poklesoch. Zvýšený záujem o produkty, ako sú bitcoinové ETF, tieto zisky podporil, pričom trh sa obchoduje v blízkosti kľúčových cenových úrovní, ktoré investori vnímajú ako možné body pokračovania trendu alebo jeho obratu.
Finančný sektor medzitým signalizuje ďalšie kroky smerom k integrácii blockchainu. Nasdaq dnes oznámil plány spustiť obchodovanie s tokenizovanými akciami v partnerstve s kryptomenovou platformou Kraken. Program by mal odštartovať v prvej polovici roka 2027 a bude zahŕňať tokenizované verzie akcií a burzovo obchodovaných produktov, so zameraním na zjednodušenie firemných hlasovacích postupov a zvýšenie prístupu k digitálnym formám vlastníctva. Táto iniciatíva odráža rastúci záujem o blockchain na regulovaných trhoch a snahu integrovať tradičné finančné nástroje s ekosystémom digitálnych aktív, čo môže ovplyvniť budúci vývoj obchodovania s aktívami.
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra krypto nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako:
E-booky:
Články:
Denné zhrnutie: Akcie v Európe a USA sa vracajú k poklesom; Brent opäť nad 100 USD ❗
Plán uvoľniť 172 miliónov barelov zo SPR by znížil „energetickú poistku“ USA o viac než 40 % 🛢️
Ceny pohonných hmôt stúpajú, benzín dnes pridáva 5 %⛽
BREAKING: Zemný plyn po zverejnení dát EIA mierne rastie 💡
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.