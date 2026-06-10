Ranné zhrnutie (10.06.2026)

- Spojené štáty a Irán uskutočnili počas noci priame vojenské údery, čo predstavuje najvážnejšiu eskaláciu od začiatku konfliktu. Irán zostrelil americký vrtuľník Apache nad Hormuzským prielivom, čo viedlo k americkým úderom na iránske systémy protivzdušnej obrany, radarové zariadenia a veliteľské centrá.
- Teherán následne spustil odvetné útoky na americké vojenské základne v Bahrajne, Kuvajte a Jordánsku. Konflikt sa jednoznačne rozšíril mimo oblasti Hormuzu a prerastá do širšej regionálnej konfrontácie.
- Irán tvrdí, že zasiahol celkovo 21 miest spojených s americkými leteckými a námornými základňami na Blízkom východe. Najvýznamnejším cieľom bola údajne letecká základňa Al-Azraq v Jordánsku, vrátane hangárov pre stíhačky F-35 a veliteľskej infraštruktúry. Správy tiež uvádzajú dronové útoky na leteckú základňu Ali Al Salem v Kuvajte a veliteľstvo americkej Piatej flotily v Bahrajne. To ukazuje ochotu Teheránu útočiť na strategické americké vojenské aktíva rozmiestnené vo viacerých krajinách regiónu.
- Americké sily uskutočnili tri vlny presných úderov na iránske vojenské zariadenia pri Hormuzskom prielive. Medzi ciele patrili zariadenia na ostrove Qeshm, ako aj lokality v Siriku, Jasku a Bandar Abbás, hlavnom námornom veliteľskom centre Iránskych revolučných gárd (IRGC) zodpovednom za operácie v Hormuze.
- Napriek výraznej vojenskej eskalácii vzrástli ceny ropy v Ázii iba o približne 1 % a aktuálne klesajú približne o 0,60–0,70 %. WTI a Brent sa obchodujú v blízkosti 88 USD a 91 USD za barel. Takáto tlmená reakcia naznačuje, že investori čakajú na potvrdenie správ, vyhodnotenie rozsahu škôd alebo signály, že diplomatické kanály zostávajú otvorené.
- Zásoby ropy v USA klesli už ôsmy týždeň po sebe. Včerajšie dáta API ukázali pokles o 9,12 milióna barelov, pričom sa znížili aj zásoby benzínu. To naznačuje, že americký trh s palivami sa stáva čoraz napätejším ešte pred najnovšou eskaláciou konfliktu.
- Japonská veľkoobchodná inflácia dosiahla v máji najvyššiu úroveň od marca 2023. Dovozné ceny merané v jenoch vzrástli medziročne o 25,5 %, čo je najrýchlejšie tempo od novembra 2022. To je obzvlášť náročné pre ekonomiku silne závislú od dovážaných energetických komodít.
- Čínsky index výrobných cien (PPI) vzrástol v máji medziročne o 3,9 %. Dosiahol tak najvyššiu úroveň za takmer štyri roky a prekonal očakávania trhu.
- Spotrebiteľská inflácia (CPI) zároveň zostala na 1,2 % a zaostala za odhadmi, zatiaľ čo jadrová inflácia ďalej spomalila. To poukazuje na silné nákladové tlaky v skorších fázach výroby a zároveň obmedzenú schopnosť prenášať tieto náklady na spotrebiteľov. Vyššie výrobné ceny v Číne by sa mohli postupne premietnuť do globálnych dodávateľských reťazcov.
Economic Calendar: US CPI Inflation in Focus Amid Escalation in the Strait of Hormuz ⚔️
⚪ Striebro vymazáva všetky zisky z roku 2026 a blíži sa k 60 USD
Denné zhrnutie: Návrat výpredajov na Wall Street ⬇️
🔴 US100 stráca takmer 4 %
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.