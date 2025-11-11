Ranné zhrnutie (11.11.2025)

- Americký dolár dnes posilňuje, zatiaľ čo americké akciové indexy sa po včerajšom raste, keď akcie spoločnosti Nvidia vzrástli o viac ako 5 % – čo je ich najsilnejší výkon od apríla – obchodujú väčšinou bez zmeny. Trhy sú čoraz viac presvedčené, že rekordne dlhé zastavenie činnosti americkej vlády sa blíži ku koncu. Demokratickí senátori prekročili stranícke hranice, aby dosiahli dohodu s republikánmi, a Senát schválil zákon na ukončenie patovej situácie pomerom hlasov 60 ku 40. Návrh zákona teraz vyžaduje schválenie Snemovňou reprezentantov a podpis prezidenta Donalda Trumpa. Poľský trh zostáva dnes uzavretý z dôvodu Dňa nezávislosti a kanadské trhy sú uzavreté z dôvodu Dňa pamiatky.
- Európske akciové indexy sa obchodujú mierne nižšie po slabšej seansii v Ázii, kde klesli japonský Nikkei aj hongkonský Hang Seng. Japonský index Economy Watchers Index vzrástol na 49,5, čo je nad očakávaniami 47,1 a predchádzajúcou hodnotou 47,5. Drahé kovy posilňujú čiastočne vďaka vyhliadke na opätovné otvorenie vlády, pričom zlato sa obchoduje okolo 4 130 USD za uncu, čo je blízko trojtýždňového maxima. Ceny energetických komodít sú mierne nižšie, pričom ropa a zemný plyn sú dnes pod tlakom.
- Tržby spoločnosti Vodafone za prvý polrok dosiahli 19,61 mld. EUR, čo je mierne pod očakávaniami 19,62 mld. EUR, zatiaľ čo čistý dlh klesol na 25,94 mld. EUR (odhad: 27,19 mld. EUR). Upravený EBITDA dosiahol 5,73 mld. EUR (odhad: 5,65 mld. EUR). V 2. kvartáli dosiahli tržby zo služieb celkovo 8,47 mld. EUR (odhad: 8,26 mld. EUR) a organický rast tržieb zo služieb vo Veľkej Británii dosiahol +1,2 % (odhad: +1,58 %). Spoločnosť očakáva, že jej upravený voľný cash flow (FCF) za celý rok bude na hornej hranici rozpätia 2,4 – 2,6 mld. EUR a upravený EBITDA na hornej hranici rozpätia 11,3 – 11,6 mld. EUR.
- Na trhu s kryptomenami sa Bitcoin drží nad hranicou 105 000 USD a Ethereum sa obchoduje blízko úrovne 3550 USD, hoci väčšina kryptomien klesla o 2 % až 5 %; napríklad Cardano kleslo o viac ako 3 %.
- Trump varoval, že ak Najvyšší súd zruší obchodné clá, takýto krok by mohol stáť USA viac ako 3 bilióny USD a poškodiť národnú bezpečnosť. Americké ministerstvo obchodu uviedlo, že veľká skupina amerických spoločností by profitovala z uvoľnenia sankcií a zníženia ciel medzi Washingtonom a Pekingom. Podľa The Information sa Apple údajne rozhodol odložiť uvedenie modelu iPhone Thin – o niečo menšej verzie s menej výkonným fotoaparátom a batériou. Medzitým čínski a kanadskí ministri rokovali a dohodli sa, že obe ekonomiky by mali posilniť spoluprácu.
Volkswagen zvažuje využitie technológie z partnerstva s Rivianom aj pre spaľovacie vozidlá
GM tlačí dodávateľov k opusteniu Číny. Chce prestavať dodávateľský reťazec do roku 2027
Disney stavia na dividendy a streaming – investorov láka rast aj návratnosť kapitálu
BREAKING: USDCHF s malou reakciou na švajčiarske PPI
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.