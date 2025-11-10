Dennie zhrnutie: Wall Street v eufórii, AUD posilňuje po jestřábom RBA, zlato pokračuje v raste (10. 11. 2025)

- Akciové indexy ukončujú seansu s výraznými ziskami.
- Senát USA schválil návrh zákona, ktorý otvára cestu ku koncu vládnej uzávery.
- Nové vyjadrenia RBA posilňujú jestřábí výhlaď pre AUD.
- Drahé kovy rastú napriek obnovenej chuti po riziku.
- Futures na americké indexy začali nový týždeň silným odrazom (US100: +1,9 %, US500: +1,3 %, US2000: +1,1 %, US30: +0,5 %), čím vymazali takmer všetky straty z predchádzajúcich dvoch dní.
- Eufória na trhoch nasledovala po tom, čo Senát USA schválil návrh zákona, ktorý pripravuje pôdu pre ukončenie vládneho shutdownu. Skupina ôsmich centristických demokratov podporila republikánsky návrh zahŕňajúci financovanie do konca januára 2026, ročný rozpočet pre kľúčové federálne agentúry a spätnú výplatu miezd prepusteným zamestnancom – výmenou za decembrové hlasovanie o dotáciách z programu Obamacare. Návrh však rozdelil demokratov, z ktorých viacerí chcú jeho prijatie v Snemovni reprezentantov zablokovať.
- Warren Buffett oznámil, že prestane písať každoročné listy akcionárom Berkshire Hathaway (BRKA.US) a vystupovať na výročných zhromaždeniach spoločnosti. Tento 95-ročný miliardár odovzdá funkciu generálneho riaditeľa Gregovi Abelovi 1. januára 2026. Buffett zároveň plánuje urýchliť prevod svojich akcií Berkshire na štyri rodinné nadácie.
- Švajčiarsko rokuje s USA o novej obchodnej dohode, ktorá by znížila clá na švajčiarske tovary zo 39 % na 15 %, uvádza Bloomberg. Dohoda by mohla byť dokončená do dvoch týždňov, no ani jedna strana sa k týmto správam zatiaľ nevyjadrila.
- Optimistická nálada sa rozšírila aj do Európy. Index EU50 vzrástol o 1,22 %, pričom najvýraznejší rast zaznamenali Poľsko (W20: +1,95 %), Španielsko (SPA35: +1,8 %) a Nemecko (DE40: +1,15 %).
- Na menových trhoch dolár oslabuje voči väčšine mien G10, aj keď straty sú obmedzené, keďže dolárový index ostáva stabilný (USDIDX: +0,03 %). Najsilnejšou menou dňa je austrálsky dolár (AUDUSD: +0,75 %, AUDJPY: +1 %) po jestřábich vyjadreniach A. Hausera z RBA, ktorý zdôraznil potrebu reštriktívnej politiky. Naopak, najslabšou menou je japonský jen (USDJPY: +0,2 %; EURJPY: +0,3 %). EURUSD sa drží bez pohybu pri úrovni 1,156.
- Ropa Brent aj WTI rastú približne o 0,25 %, čím pokračujú v sérii málo volatilných seáns, zatiaľ čo futures na zemný plyn stagnujú po ranných ziskoch.
- Drahé kovy začali týždeň rastom napriek silnejšiemu apetítu po riziku: zlato pridáva 2,55 % na 4 106 USD za uncu a striebro rastie o 4,1 % na 50,43 USD za uncu.
