Ranné zhrnutie (12.02.2025)

Hongkonské akcie vzrástli o viac ako 2 % vďaka pozoruhodnej technologickej rallye, pričom akcie spoločnosti Alibaba poskočili o 8,6 % na štvormesačné maximum po tom, ako The Information informoval o strategickom partnerstve so spoločnosťou Apple na vývoj funkcií umelej inteligencie pre iPhony v Číne. Táto správa posilnila rastúci optimizmus v súvislosti so schopnosťami čínskych technologických spoločností v oblasti umelej inteligencie.