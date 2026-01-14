Ranné zhrnutie (14. 01. 2026)

- Futures na americké indexy mierne klesajú: US100 aj US500 oslabujú o 0,15 %. Dnešná pozornosť sa sústredí na rozhodnutie Najvyššieho súdu USA ohľadom ciel, údaje o maloobchodných tržbách a výrobnej inflácii (PPI). Investori zároveň čakajú na výsledky amerických bánk (Wells Fargo, Citibank, Bank of America) a prejavy viacerých predstaviteľov Fedu (Paulson, Kashkari, Bostic, Williams).
- S&P 500 pod tlakom napriek slabšej inflácii: Včera americké akcie mierne klesli, keď najnovšie inflačné údaje posilnili očakávanie, že Fed si môže dovoliť trpezlivý prístup. Sentiment však zhoršil výpredaj bankových akcií – predovšetkým JPMorgan, ktorej výsledky sklamali. Akcie banky klesli o 4 %, keď príjmy z investičného bankovníctva zaostali za očakávaniami kvôli slabšej emisnej a M&A aktivite. Napriek slabšiemu jadrovému CPI trhy stále počítajú s prvým reálnym znížením sadzieb až v polovici roku 2026.
- Riziková chuť pretrváva: Aj keď index S&P 500 ustúpil z historických maxím, globálne akcie smerujú k novým rekordom. Slabšie inflačné čísla z USA zmiernili obavy z pretrvávajúcich cien a investori naďalej podporujú rastové akcie spojené s AI. Kovy jasne prekonávajú výkonnosť ostatných komodít.
- MSCI ACWI rastie, Ázia je kľúčovým motorom: Globálny index MSCI All Country World Index rozširuje zisky vďaka tomu, že hlavný ázijský index dosiahol nové historické maximum. Japonské akcie posilňujú, zatiaľ čo jen sa drží pri najslabších úrovniach od júla 2024 v reakcii na správy o možných predčasných voľbách.
- AI akcie pokračujú v raste, Čína zaostáva: Južná Kórea, často vnímaná ako barometer AI dodávateľských reťazcov, rastie deviaty deň v rade. Čínske akcie naopak oslabili po tom, čo regulátor zvýšil maržový požiadavok na 100 %, čo obvykle tlmí nákup na páku.
- Drahé a priemyselné kovy v centre pozornosti: Striebro prvýkrát prelomilo hranicu 90 USD/unca, zlato vytvorilo nové historické maximum a meď sa odrazila na nové ročné maximá. Striebro rastie takmer o 4 %, zlato o viac než 1 %.
- Krypto sa vezie na vlne rizikového apetítu: Bitcoin vystúpil na dvojmesačné maximum, zatiaľ čo európske akciové futures dnes mierne rastú.
- Japonsko ostáva v centre makro pozornosti: Správy, že premiérka Takaichi môže vyhlásiť predčasné voľby, podporili akcie, ale zatlačili na japonské dlhopisy. Výnos 5-ročných JGB vystúpil na najvyššiu úroveň od zavedenia tejto splatnosti v roku 2000. Slabý jen sa dostáva na úrovne, kde môže dôjsť k menovej intervencii.
- Ropa po prudkom raste stabilizuje: Ceny ropy sa po najsilnejšej 4-dennej rely za viac než pol roka konsolidujú – trh zrejme vstrebáva predchádzajúce zisky.
- Dolár si drží silu, očakávania voči Fedu nezmenené: Americký dolár zostáva silný po včerajšej seanse. Decembrová inflácia nezmenila trhový názor, že Fed môže s ďalším uvoľňovaním počkať.
- Obmedzenia na čipy Nvidia H200: Podľa amerického Ministerstva obchodu budú musieť čínske firmy spĺňať špeciálne bezpečnostné podmienky, ak chcú nakupovať čipy Nvidia H200. Na strane USA bude Nvidia povinná najprv pokryť domácu spotrebu a vývoz do Číny bude obmedzený – nesmie presiahnuť 50 % objemu dodaného na americký trh.
- API dáta z USA: API report ukázal výrazný nárast zásob ropy k 13. januáru – zásoby ropy stúpli o 5,27 milióna barelov (predchádzajúce: -2,8 mil.), zásoby benzínu vzrástli o 8,23 mil. (predch.: +4,4 mil.) a zásoby destilátov o 4,34 mil. (predch.: +4,9 mil.). V Cushingu pribudlo 0,945 mil. barelov (predch.: +0,7 mil.), čo signalizuje nadbytok ponuky na americkom trhu v krátkodobom horizonte.
