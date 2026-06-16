Ranné zhrnutie (16.06.2026)

Centrálne banky: BoJ zvyšuje sadzby, ale zmierňuje tón prostredníctvom nákupov JGB
- Bank of Japan zvýšila svoju základnú sadzbu na 1,0 %, čo je najvyššia úroveň od roku 1995. Rozhodnutie bolo široko očakávané a je súčasťou postupnej normalizácie menovej politiky.
- BoJ zároveň upozornila na proinflačné riziká a naznačila, že CPI by sa mohlo výraznejšie dostať nad jej 2% cieľ. Napriek zvýšeniu sadzieb jen reagoval len mierne, pričom USDJPY zostáva nad úrovňou 160.
- Bank of Japan zároveň oznámila, že od apríla 2027 zastaví ďalšie znižovanie nákupov japonských štátnych dlhopisov a ponechá mesačné nákupy okolo 2 biliónov JPY. To dodáva inak jastrabiemu rozhodnutiu o sadzbách viac holubičí prvok.
Akcie: JP225 zmazal straty po rozhodnutí BoJ
- JP225 (Nikkei 225) po oznámení Bank of Japan najprv oslabil, ale neskôr straty zmazal. Investori zvýšenie sadzieb prijali pokojne, keďže bolo vopred široko signalizované.
- Trh sa teraz sústreďuje na to, či BoJ pristúpi k ďalšiemu sprísneniu menovej politiky už v júli. Sentiment podporil aj optimizmus okolo pokroku v rokovaniach medzi USA a Iránom.
Centrálne banky: RBA ponecháva sadzby bez zmeny a prechádza do vyčkávacieho režimu
- Reserve Bank of Australia ponechala základnú sadzbu bez zmeny na 4,35 %, v súlade s očakávaniami trhu, po troch tohtoročných zvýšeniach sadzieb. Rozhodnutie bolo jednomyseľné.
- RBA zdôraznila, že inflácia zostáva príliš vysoká, ale chce vyhodnotiť dopad predchádzajúceho sprísnenia a vplyv narušení na trhu s ropou. Reakcia na AUDUSD bola minimálna, takže rozhodnutie bolo pre trh prevažne neutrálne.
- Austrálska centrálna banka zároveň varovala, že narušenia globálnych dodávok ropy budú trvať dlhší čas, kým sa vyriešia. Vyššie ceny pohonných hmôt sa podľa nej postupne premietnu do cien ďalších tovarov a služieb.
- Časť jastrabej rétoriky z májového vyhlásenia však bola zmiernená. To naznačuje, že RBA pravdepodobne zostane vo vyčkávacom režime, pokiaľ inflácia opäť výrazne nezrýchli.
Komodity: Goldman Sachs znižuje výhľad pre ropu Brent
- Goldman Sachs znížila svoj výhľad ceny ropy Brent pre 4. kvartál 2026 na 80 USD za barel z predchádzajúcich 90 USD. Zároveň znížila odhad priemernej ceny pre rok 2027 na 75 USD za barel.
- Revízia odráža očakávania, že vývoz ropy z Perzského zálivu sa normalizuje do konca júla, teda o mesiac skôr, než sa pôvodne predpokladalo. Ide už o druhé zníženie výhľadu banky počas jedného týždňa a posilňuje názor, že geopolitická riziková prémia na ropnom trhu postupne mizne.
- Aj ak bude dosiahnutá trvalá dohoda týkajúca sa Hormuzského prielivu, ceny ropy môžu zostať zvýšené dlhší čas. Globálne zásoby mohli klesnúť o 1–1,5 miliardy barelov, zatiaľ čo náklady na poistenie námornej prepravy zostávajú výrazne nad bežnými úrovňami.
Ekonomika: Čína ukazuje odolný priemysel, ale slabý domáci dopyt
- Priemyselná výroba v Číne v máji vzrástla o 4,5 % r/r a prekonala očakávania trhu. Maloobchodné tržby však zároveň klesli o 0,6 % r/r, čo znamená prvý medziročný pokles od pandémie.
- Výrazne sa zhoršili aj dáta o investíciách do fixných aktív. Údaje naznačujú, že exportne orientované sektory a odvetvia spojené s AI zostávajú odolné, zatiaľ čo domáci dopyt ďalej slabne.
- Ceny nových domov v Číne v máji klesali o niečo rýchlejšie než v predchádzajúcom mesiaci. Veľké mestá vykazujú prvé známky stabilizácie, ale celkový realitný sektor zostáva krehký.
Drahé kovy: Barclays zachováva býčí výhľad pre zlato
- Barclays vníma nedávnu 20–25% korekciu cien zlata ako reset pozícií, nie ako zmenu dlhodobého trendu. Banka ponechala svoj výhľad ceny zlata pre rok 2026 na 4 791 USD za uncu a pre rok 2027 na 4 900 USD za uncu.
- Podľa analytikov Barclays zlato naďalej podporujú inflačné riziká, politická neistota a pokračujúca diverzifikácia rezerv centrálnymi bankami. Slabší americký dolár a nižšie dlhopisové výnosy po deeskalácii napätia okolo Iránu by mohli cenám zlata dodať ďalšiu podporu.
AUDUSD klesá po rozhodnutí RBA napriek zachovaniu jastrabieho postoja ⚔️
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