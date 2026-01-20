Ranné zhrnutie (20.01.2026)

- Futures na americké indexy prehlbujú včerajšie straty, pričom US100, US500 a US30 klesajú približne o 0,5 %. Pred otvorením hotovostnej seansy zverejnia výsledky US Bancorp a 3M. Po uzavretí trhu bude hlavná pozornosť zameraná na Netflix, ktorého akcie sú od začiatku roka v mínuse viac ako 6 % a obchodujú sa takmer 30 % pod historickým maximom. Výsledky dnes zverejnia aj Interactive Brokers a United Airlines.
- Aj v Európe je sentiment slabý po tom, čo región včera zaznamenal najhoršiu seansu od polovice novembra. Nemecký DE40 už klesol o viac ako 700 bodov z historického maxima a pred otvorením európskych trhov oslabuje takmer o 0,7 %. Pozornosť investorov sa postupne presúva na program Svetového ekonomického fóra v Davose, kde má zajtra vystúpiť Donald Trump.
- Na makroekonomickom fronte sa dnes pozornosť sústreďuje na britský trh práce, nemecký index sentimentu ZEW a americké súkromné mzdy ADP. Neskôr dnes môže Najvyšší súd USA rozhodnúť o clách.
- Zlato dosiahlo nové historické maximá a trhy vykazujú klasický presun do bezpečných aktív. Striebro prudko vzrástlo spolu so zlatom a dosiahlo nové historické maximum, hoci dnes klesá o viac ako 0,7 %, zatiaľ čo zlato rastie o 0,8 %.
- Americké štátne dlhopisy oslabili v súlade s celosvetovým výpredajom dlhopisov. Investori sú opatrnejší voči americkým aktívam po tom, čo sa obchodovanie v USA obnovilo po pondelkovej prestávke. Hlavným zdrojom napätia sú Trumpove hrozby clami, vrátane výrokov týkajúcich sa Grónska, ktoré znovu vyvolali obavy z eskalácie obchodného napätia a otriasli dôverou investorov po predchádzajúcej vlne rastu ťahanej AI. Fitch Ratings varovala, že téma Grónska zvyšuje geopolitické riziko v Európe.
- Ázijské akcie boli pod tlakom, keď indexy klesli približne o 0,4 % a nálada na trhoch celkovo ochabla. Osobitná pozornosť bola venovaná Japonsku, kde výnos 40-ročného vládneho dlhopisu vzrástol na 4 %, čo je najviac od zavedenia nástroja v roku 2007. Čínska centrálna banka ponechala úrokové sadzby nezmenené na úrovni 3,5 %.
- Najvýraznejší pohyb zaznamenali dlhodobé dlhopisy – výnos 30-ročného amerického dlhopisu vzrástol približne o 4 bázické body na 4,88 %, čo signalizuje pokles cien dlhopisov. Dolárový index klesol na dvojtýždňové minimum, čo potvrdzuje zhoršený sentiment voči americkým aktívam.
- V Japonsku sa prejavil aj pokles dopytu po vládnych dlhopisoch, keď dopyt v aukcii 20-ročného dlhopisu zaostal za 12-mesačným priemerom. Výpredaj dlhopisov mal globálny charakter – ceny klesli aj v Austrálii a na Novom Zélande, a nemecké bundy tiež oslabili.
- Ropa mierne klesá, zatiaľ čo futures na americký zemný plyn (NATGAS) pokračujú v raste, dnes +3 %.
