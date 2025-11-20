Ranné zhrnutie (20.11.2025)

- Americké indexy pokračujú v zotavovaní vďaka dobrým výsledkom spoločnosti Nvidia. Index US100 už získal celkovo 2,00 % a US500 vzrástol o 1,25 %. Dnes tieto indexy rastú o 0,75 %, resp. 0,70 %.
- Spoločnosť Nvidia predložila jednu z najsilnejších správ o hospodárskych výsledkoch vo svojej histórii: 57 mld. USD tržieb za 3. štvrťrok a výhľad na 4. štvrťrok v hodnote ~65 mld. Vedenie spoločnosti zdôraznilo, že dopyt po čipoch Blackwell a cloudových grafických procesoroch je „obrovský“ a spoločnosť vidí potenciál pre tržby z čipov novej generácie vo výške 500 miliárd USD do roku 2026. Akcie spoločnosti Nvidia vzrástli o viac ako 5,00 % na 196 USD za akciu.
- Člen predstavenstva BoJ Koeda uviedol, že úrokové sadzby sa musia naďalej zvyšovať. Jej komentáre zvyšujú pravdepodobnosť potenciálneho decembrového zvýšenia.
- JPY však zostáva najslabšou menou skupiny G10. Trhy sa viac zameriavajú na štrukturálny výpredaj JGB ako na signály BoJ.
- Výnosy JGB sa vyšplhali na úroveň, akú sme nevideli už dve desaťročia: JGB: 30-ročné na úrovni 3,40 %, 20-ročné na úrovni 2,84 %, 10-ročné na úrovni 1,81 %. Fiškálne obavy a očakávania rozsiahlej emisie dlhu tlačia výnosy nahor.
- Sarah Hunterová z RBA uviedla, že najnovšie prekvapenie v podobe zvýšenia inflácie zneplatnilo predchádzajúce prognózy. Varovala, že hospodársky rast nad úrovňou trendu by mohol infláciu opäť naštartovať - čo naznačuje, že banka nemusí znížiť sadzby tak výrazne, ako trh očakáva.
- Agentúra Bloomberg uvádza, že americká administratíva vyvíja tlak na Kongres, aby zamietol novo navrhované obmedzenia vývozu pokročilých čipov umelej inteligencie spoločnosti Nvidia. Biely dom varuje, že príliš prísne obmedzenia by poškodili vedúce postavenie USA v oblasti technológií a tlačili by zákazníkov k zahraničným dodávateľom.
- Základné úrokové sadzby úverov zostali nezmenené už šiesty mesiac po sebe (1-ročné: 3,0 %, 5-ročné: 3,5 %). To je odrazom slabého dopytu po úveroch a preferencie Pekingu pre cielenejšie stimuly.
- Peking zvažuje dotácie hypoték, daňové úľavy a nižšie transakčné náklady s cieľom stabilizovať oslabený trh s nehnuteľnosťami. Akcie developerov v dôsledku týchto správ mierne získavajú.
- BoJ pravdepodobne zvýši sadzby v decembri: 53 % ekonómov očakáva zvýšenie na 0,75 % a všetci respondenti prieskumu predpokladajú takúto úroveň do 1. štvrťroka 2026. Slabší jen zvyšuje riziko importovanej inflácie, čo posilňuje dôvody na prijatie opatrení.
- Spoločnosť Barclays očakáva, že posilnenie megaúverov a uvoľnenejšia menová politika zvýšia index v roku 2026 na 7 400 bodov. Banka zvýšila svoje prognózy ziskov, ale varovala pred rizikami pre netechnologické sektory (inflácia, slabší trh práce). Ako potenciálny rizikový faktor uviedla aj typickú volatilitu v polovici roka.
