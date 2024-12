Ranné zhrnutie (20.12.2024)

Ceny ropy smerovali k týždňovým stratám vo výške viac ako 2 %, pričom cena Brentu bola na úrovni 72,47 USD a WTI na úrovni 68,99 USD. K obavám o dopyt prispela prognóza spoločnosti Sinopec, podľa ktorej by dovoz ropy do Číny mohol dosiahnuť vrchol do roku 2025. Spoločnosť JPMorgan predpovedá v roku 2025 prebytok na trhu s ropou vo výške 1,2 mil. barelov denne, pričom sa odvoláva na silný rast ponuky mimo OPEC+.