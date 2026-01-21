Ranné zhrnutie (21.01.2026)

- Ázijsko-pacifická seansa prebieha v mierne pozitívnej nálade po prudkom utorkovom výpredaji v USA. Pohyby indexov sa obmedzujú na zisky v rozmedzí 0,20–1,10 %. Čínske indexy rastú o 0,20–0,40 %, pričom japonský JP225 vedie so ziskom až 1,10 %.
- Zlato rastie o 2,50 % na nové historické maximum okolo 4 880 USD za uncu. Od začiatku roka je zlato silnejšie o 13 %, čo znamená, že značná časť bankami predpokladaných ziskov na rok 2026 môže byť realizovaná už v prvom mesiaci.
- Netflix mierne prekonal očakávania za 4Q: EPS dosiahol 0,56 USD (vs. 0,55), tržby dosiahli 12,05 mld. USD (vs. 11,97 mld.) a voľný peňažný tok vzrástol na 1,87 mld. USD (vs. 1,46 mld.). Výhlaď na 1Q je zmiešaný: tržby 12,16 mld. USD sú v súlade s konsenzom, no provozní zisk (3,91 mld. USD) a marža (32,1 %) zaostali za očakávaniami. Akcie Netflixu v aftermarkete klesli o 5,40 %.
- Barclays upozorňuje, že hoci dolár krátkodobo oslabil, euro môže byť zraniteľnejšie v prípade vážnej eskalácie konfliktu medzi USA a EÚ. Najviac ohrozené sú výrazne exportne orientované ekonomiky, ako napríklad Nemecko.
- Goldman predpovedá výnos globálnych akcií okolo 11 % počas nasledujúcich 12 mesiacov, ťahaný najmä rastom tržieb, nie rastom ocenenia. US500 je od začiatku roka nižšie o 1,10 %.
- Americké akcie zaznamenali najhoršiu seansu od októbra: US500 klesol o viac ako 2,00 %, US100 až o 2,40 %. Index volatility VIX vyskočil k 21 bodom, dnes sa obchoduje okolo 19,85 bodu.
- Trumpov prejav v Davose a rokovania s európskymi lídrami otvárajú priestor pre taktickú deeskaláciu. Historicky prudké výpredaje často tlačia americké administratívy k zmierneniu rétoriky (tzv. „TACO“ efekt).
- Japonské vládne dlhopisy (JGBs) mierne posilnili po predchádzajúcom výpredaji z úvodu týždňa.
- Pohyby mien sú obmedzené, väčšina hlavných párov sa obchoduje v úzkych pásmach.
- Novozélandský premiér Christopher Luxon oznámil parlamentné voľby na 7. novembra. Správa nespôsobila významnejšiu reakciu trhov.
Ekonomický kalendár: Údaje Ifo z Nemecka a maloobchodné tržby v Poľsku 💡Kalendár tržieb na Wall Street❗
Ekonomický kalendár: PMI z Európy a USA v centre pozornosti (23.01.2026)
Ranný komentár: Výsledky Intelu, šetrenie vo Volkswagene a kolaps Ubisoftu
Denné zhrnutie: Optimizmus na Wall Street, drahé kovy na historických maximách 📈 Bitcoin pod tlakom
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.