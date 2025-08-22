Ranné zhrnutie (22.08.2025)

-
Akcie v Ázijsko-pacifickom regióne sa dnes obchodujú mierne vyššie, s výnimkou japonského JP225 (-0,25 %) a austrálskeho AU200.cash (-0,35 %). Ostatné indexy sú v pozitívnom teritóriu, pričom čínske benchmarky rastú medzi 0,20 % a 0,95 %.
Na devízovom trhu posilňujú USD aj AUD. Austrálsky dolár podporuje zlepšený sentiment, zatiaľ čo americký dolár si udržuje silu vďaka solídnym údajom PMI. Celkovo FX trhy zostávajú v úzkych pásmach pred Powellovým prejavom v Jackson Hole, pričom investori sú opatrní a chuť riskovať je obmedzená.
Trhy očakávajú, že Powell zdôrazní prístup závislý od dát, bez explicitných signálov ohľadom septembrového rozhodnutia. Po jastrabích komentároch Fedu a silnejších údajoch PMI investori znížili pravdepodobnosť 25-bodového zníženia sadzieb v septembri na 73,3%. Goldman Sachs však očakáva, že Powell zvolí holubičí tón, čím pripraví pôdu pre tri zníženia sadzieb začínajúce v septembri.
Prezidentka bostonského Fedu Susan Collins naznačila otvorenosť k septembrovému zníženiu, pričom varovala, že clá by mohli zasiahnuť spotrebiteľov a oslabiť trh práce. Medzitým šéf chicagského Fedu Austan Goolsbee uviedol, že septembrové zasadnutie FOMC zostáva „otvorené“, pričom poukázal na zmiešané ekonomické signály a rastúce riziko stagflácie.
Na korporátnej strane generálny riaditeľ Nvidie poďakoval americkým regulátorom za schválenie exportu čipov H20 do Číny, pričom zdôraznil, že produkt nepredstavuje bezpečnostnú hrozbu. Potvrdil prebiehajúce rokovania s vládou USA ohľadom budúcich AI čipov, no zdôraznil, že konečné rozhodnutie je v rukách regulátorov. Nvidia zároveň usporiada svoju prvú konferenciu GTC vo Washingtone, čím podčiarkuje užšie väzby s americkou vládou.
V Japonsku jadrová inflácia CPI dosiahla 3,1 % r/r (odhad: 3,0 %, predchádzajúca: 3,3 %), zatiaľ čo celková inflácia taktiež spomalila na 3,1 % r/r (z 3,3 %), čo potvrdzuje očakávania postupnej dezinflácie.
