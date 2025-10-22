Ekonomický kalendár: Pozornosť venovaná výsledkom, správa EIA a prejavy v ECB (22.10.2025)

- Trhy očakávajú výsledky spoločností IBM, SAP a Tesla
- Vystúpenia Lagardovej a de Guindosa z ECB
- Správa EIA a poľské maloobchodné tržby
- Trhy očakávajú výsledky spoločností IBM, SAP a Tesla
- Vystúpenia Lagardovej a de Guindosa z ECB
- Správa EIA a poľské maloobchodné tržby
Po zverejnení údajov o zahraničnom obchode Japonska a údajov o inflácii v Spojenom kráľovstve dnes investorov nečakajú žiadne významné makroekonomické správy „najvyššej úrovne“ a takmer prázdny kalendár pravdepodobne sústredí pozornosť na zisky spoločností ako IBM, SAP a Tesla.
Uvidíme však poľské maloobchodné tržby za september, ktoré doplnia obraz o domácej ekonomike po silnejšom než očakávanom údaji o priemyselnej výrobe. Na devízových trhoch by mohli byť dôležité prejavy prezidentky ECB Lagardovej a viceprezidenta de Guindosa, zatiaľ čo investori do komodít budú sledovať týždennú správu EIA o fosílnych palivách.
Ekonomický kalendár na dnes:
10:00, Poľsko – Maloobchodné tržby za september:
- Prognóza 6,8 % r/r; predchádzajúca 3,0 % r/r
13:00, Eurozóna – Prejav viceprezidenta ECB de Guindosa
14:25, Eurozóna – Prejav prezidentky ECB Lagardovej
16:30, USA – Správa EIA:
- Zásoby vykurovacieho oleja: Predchádzajúca -0,519 mil.
- Zásoby benzínu: Predchádzajúca: -0,267 mil.
- Týždenné využitie ropy v rafinériách (t/t): Predchádzajúca -6,7 %.
- Výroba benzínu: Predchádzajúca -0,394 mil.
- Dovoz ropy: Predchádzajúca -1,754 mil.
- Výroba destilovaných palív: Predchádzajúca -0,577M
- Zásoby ropy v Cushingu: Predchádzajúca -0,703 mil.
- Preprava ropy rafinériami (t/t): Predchádzajúca -1,167 mil.
- Zásoby ropy: Predpoklad 2 200 mil.; predchádzajúca 3 524 mil.
- Týždenné ceny destilátov (EIA): Predchádzajúca -4,529M
17:00, Nemecko – Buch, Buba
US OPEN: Makroekonomické dáta posielajú trhy na nové maximá
BREAKING: Finálny index spotrebiteľskej dôvery University of Michigan klesá 🗽Inflačné očakávania rastú
BREAKING: Americký PMI nad očakávania! 📈🔥
Cena ropy sa stabilizuje. Prídu ďalšie otrasy?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.