Ranné zhrnutie (22.12.2025)

- kontrakty naznačujú relatívne optimistický výhľad pre dnešnú seansu na medzinárodných akciových trhoch. Ázijské indexové kontrakty rastú, pričom JP225 predlžuje odraz, ktorý sa začal minulý týždeň. Kontrakt JP225 je aktuálne vyššie o 0,25 %, zatiaľ čo US100 rastie o 0,4 %. Nemecký DE40 naopak stráca takmer 0,1 %.
- Menový pár USD/JPY ustúpil z ranných maxím okolo 157,75 na minimá pri úrovni 157,25. Dopyt po JPY podporili verbálne intervencie hlavného „menového diplomata“ Atsushi Mimuru, ktorý varoval pred „jednostrannými a prudkými“ pohybmi a oznámil „primerané opatrenia“ proti nadmernej volatilite.
- Okrem toho pozorujeme aj silnejší odraz na AUD a NZD. Slabší sentiment dominuje predovšetkým na americkom dolári a eure. Menový pár EURUSD dnes opätovne otestoval úrovne podpory okolo 1,1700, avšak dopyt tieto pohyby eliminoval.
- Čína ponechala svoje kľúčové úrokové sadzby nezmenené už siedmy mesiac po sebe napriek slabým ekonomickým dátam. Jednoročná a päťročná úverová sadzba zostali nezmenené na úrovniach 3 % a 3,5 %. Ročná sadzba slúži ako benchmark pre nové úvery, zatiaľ čo päťročná sadzba ovplyvňuje hypotekárne úrokové sadzby. Toto rozhodnutie bolo prijaté v kontexte nepriaznivých ekonomických dát z Číny za november.
- Ceny ropy WTI dnes rastú takmer o 1,1 % v dôsledku zvýšeného geopolitického napätia, vrátane víkendového zabavenia venezuelského tankera zo strany USA. K obnoveniu menšej rizikovej prémie v cenách ropy prispelo aj pretrvávajúce napätie medzi Izraelom a Iránom.
- Striebro pokračuje vo svojich pôsobivých ziskoch v rámci dlhodobého rastového trendu, keď dnes samostatne rastie približne o 3 % a dosahuje nové historické maximum nad 69 USD za uncu. Rastie aj zlato, ktoré sa vracia nad úroveň 4 400 USD za uncu, pričom aj v tomto prípade sledujeme prelomenie rekordných úrovní.
- Tým to však nekončí, pretože výrazné nárasty zaznamenávajú aj všetky ostatné drahé kovy. Ceny platiny a paládia rastú o 4 %, respektíve o 5 %. Tieto pohyby sú súčasťou celkového dynamického rastového trendu, ktorý na tomto trhu prevláda už niekoľko týždňov, prípadne viac než tucet týždňov.
- Pozorujeme aj odraz na kryptomenách, vrátane Bitcoinu, ktorého cena dnes rastie takmer o 0,5 %, a Etherea o 1 %.
US OPEN: Sviatočné obdobie tlmí volatilitu napriek politickým rizikám
Sucden zatvára nákupné centrum kakaa v San Pedre, trh čelí prudkej volatilite
BREAKING: Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA pod očakávaniami! 🚨
DE40: Regulačné a diplomatické eskalácie počas sviatkov
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.