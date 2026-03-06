Dolár posilňuje v dôsledku vojny 💵

- Americký dolar těží z rostoucí geopolitické nejistoty a zájmu o bezpečná aktiva.
- Euro a jen oslabují kvůli obavám z dražší energie a vyšší inflace.
- Trh posouvá očekávání snížení sazeb Fedu až na podzim 2026.
- Nervozita dopadá i na riziková aktiva, včetně akcií a kryptoměn.
Americký dolár na konci týždňa výrazne posilňuje a smeruje k najväčšiemu týždennému zisku za viac ako rok. Hlavným dôvodom je eskalácia konfliktu na Blízkom východe, ktorá zvyšuje nervozitu na trhoch a podporuje dopyt po bezpečných aktívach.
Pod tlak sa naopak dostali meny citlivejšie na rast cien energií. Euro aj japonský jen oslabujú, keďže drahšia ropa zvyšuje inflačné riziká najmä v ekonomikách závislých od dovozu energie. To zároveň mení očakávania investorov o ďalšom postupe centrálnych bánk.
Dolárový index sa pohyboval okolo 99,03 bodu a za týždeň smeroval k rastu o 1,4 %, čo by bol jeho najsilnejší výkon od novembra 2024. Euro sa držalo blízko 1,161 USD a za celý týždeň strácalo približne 1,7 %. Japonský jen oslabil na úroveň 157,83 USD/JPY, zatiaľ čo britská libra zostala takmer bez zmeny na 1,3358 USD.
Napätie na trhoch zosilnelo po ďalších útokoch v regióne, ktoré opäť rozprúdili obavy z dlhšieho konfliktu. Práve ten by podľa analytikov mohol znamenať vyššiu infláciu, silnejší dolár a zároveň nižšiu šancu na znižovanie sadzieb Fedu v najbližších mesiacoch.
Na úrokových trhoch je tento posun už viditeľný. Investori teraz očakávajú ďalšie možné uvoľnenie menovej politiky v USA skôr až v septembri alebo októbri. Zmiernili sa aj stávky na znižovanie sadzieb v Británii, kým pri Európskej centrálnej banke trh čiastočne pripúšťa aj možnosť prísnejšieho postoja.
Okrem mien sa zhoršený sentiment premietol aj do ďalších aktív. Zvýšená averzia k riziku dolieha na akcie, dlhopisy aj kryptomeny. Bitcoin klesol na 70 482 USD a ether na 2 068 USD. Naopak austrálsky a novozélandský dolár v piatok mierne posilnili, hoci celková nálada na trhu zostáva veľmi opatrná.
Pozornosť investorov sa teraz presúva k americkým dátam z trhu práce. Práve tie môžu naznačiť, či si americká ekonomika udržiava dostatočnú silu, aby Fed nemusel so znižovaním sadzieb ponáhľať.
Graf EUR/USD (H1)
Menový pár EUR/USD sa aktuálne obchoduje okolo 1,16132 a po predchádzajúcom poklese sa snaží stabilizovať nad dôležitou Fibonacciho úrovňou 23,6 % na cene 1,15991. Trh sa zatiaľ drží pod hladinou 38,2 % na 1,16422, ktorá teraz predstavuje najbližšiu rezistenciu. To ukazuje, že euro je voči doláru stále pod tlakom a kupci zatiaľ nemajú dosť sily na výraznejší obrat. Z technického pohľadu je dôležité, že kurz zostáva pomerne blízko spodnej časti sledovaného rozpätia medzi minimom 1,15296 a maximom 1,18243. Ak by sa EUR/USD dokázal vrátiť nad 1,16422, otvoril by si priestor na ďalší rast smerom k úrovni 1,16769 a následne k 1,17117, kde ležia ďalšie Fibonacciho bariéry. Naopak strata podpory na 1,15991 by zvýšila riziko návratu k minimu 1,15296.
Zdroj:xStation5
