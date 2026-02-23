Ranné zhrnutie (23.02.2026)

- Najvyšší súd USA zneplatnil colný systém zavedený Donaldom Trumpom na základe zákona IEEPA. Trump v reakcii oznámil zavedenie jednotnej globálnej colnej sadzby vo výške 15 %, oproti predtým signalizovaným 10 %.
- Neistota okolo možného vracania už vybraných ciel zvyšuje právnu aj politickú nejasnosť. Trhy opäť čelia nepredvídateľnosti obchodnej politiky. Futures na americké indexy v úvode dňa klesajú až o 1,00 %.
- Americký dolár patrí medzi najslabšie meny a oslabuje o 0,3–0,4 %. EURUSD rastie o 0,31 %.
- Čínske ministerstvo obchodu vykonáva komplexné posúdenie rozhodnutia Najvyššieho súdu. Peking vyzval USA na zrušenie jednostranných ciel s tým, že porušujú obchodné pravidlá aj americké právo. Úrady signalizovali pripravenosť brániť národné záujmy, ak bude tlak pokračovať. Komentáre prichádzajú pred kľúčovým obdobím možného stretnutia Trump–Si.
- Zlato posilňuje o 1,12 % na 5 130 USD, najvyššie za posledné tri týždne. Ceny ropy klesajú približne o 1,00 % v dôsledku obáv o dopyt spojených s colným napätím. Investori zároveň analyzujú možnosť obnovenia rokovaní medzi USA a Iránom.
- Bitcoin oslabil až o približne 5 % a klesol pod 65 000 USD po prelomení kľúčovej technickej podpory. Aktuálne sa cena stabilizovala okolo 65 500 USD.
- Goldman Sachs zvýšila svoj výhľad cien Brent/WTI pre 4Q 2026 na 60/56 USD s odkazom na nižšie zásoby v krajinách OECD. Napriek revízii banka naďalej očakáva prebytok ponuky v roku 2026, pokiaľ nedôjde k výrazným narušeniam.
- Prognózy počítajú so stabilnejšími cenami v roku 2027 pri miernom dopyte a pomalšom raste ponuky. Potenciálne zmiernenie sankcií voči Iránu alebo Rusku predstavuje riziko smerom nadol.
- Irán podľa správ podpísal s Ruskom dohodu v hodnote 500 mil. EUR na dodávku 500 systémov protivzdušnej obrany Verba MANPADS a 2 500 rakiet. Dodávky sú plánované na roky 2027–2029.
- Podľa denníka „New York Times“ Trump zvažuje obmedzené letecké údery na ciele IRGC, jadrové zariadenia a raketové systémy. Širšia eskalácia zostáva možná, ak obmedzené kroky neprinesú požadovaný výsledok.
- Americkí a iránski vyjednávači sa majú stretnúť v Ženeve. Predstavitelia označujú rokovania za potenciálne poslednú diplomatickú príležitosť pred vojenským riešením.
