📉 Zlato stráca 2 %

Od Fedu sa všeobecne očakáva, že ponechá úrokové sadzby bez zmeny, a zároveň naznačí dlhšiu pauzu v cykle menovej politiky. Prostredie je však čoraz zložitejšie: šok na ropnom trhu tlačí vyššie infláciu, zatiaľ čo sa začínajú objavovať prvé známky slabnúcej ekonomickej aktivity a ochladzovania trhu práce. Trhy budú pozorne sledovať tlačovú konferenciu šéfa Fedu Jeroma Powella o 19:30, ako aj aktualizované ekonomické projekcie. Pred rozhodnutím výnosy mierne klesajú, zatiaľ čo zlato oslabuje takmer o 2 % a padá k úrovni okolo 4 900 USD za uncu.
- 19:00, rozhodnutie Fedu o úrokových sadzbách (USA): Očakávanie: 3,75 % | Predchádzajúce: 3,75 % (vyhlásenie FOMC + projekcie)
- Medián projekcií sadzieb Fedu (aktuálna úroveň): Očakávanie: 3,375 % | Predchádzajúce: 3,625 %
- Medián projekcií sadzieb Fedu (budúci rok): Očakávanie: 3,125 % | Predchádzajúce: 3,375 %
- Medián projekcií sadzieb Fedu (o 2 roky): Očakávanie: 3,125 % | Predchádzajúce: 3,125 %
- Medián projekcií sadzieb Fedu (dlhodobo): Očakávanie: 3,125 % | Predchádzajúce: 3,0 %
- 19:30, prejav šéfa Fedu Jeroma Powella
Základný scenár podľa Bloomberg Economics počíta s tým, že sadzby zostanú v pásme 3,50 % až 3,75 %. Rozhodnutie však nemusí byť jednomyseľné. Niektorí členovia FOMC môžu nesúhlasiť a preferovať zníženie sadzieb, najmä Stephen Miran a možno aj Christopher Waller, pri ktorom je rozhodnutie veľmi vyrovnané. Waller už vo februári načrtol podmienky, ktoré by ospravedlnili pauzu: infláciu blízko 2 % (po zohľadnení colných dopadov) a slabnúci trh práce. Nedávne dáta tieto kritériá čiastočne spĺňajú — jadrová inflácia sa stabilizuje a februárový report z trhu práce bol slabý, hoci silné januárové čísla celkový obraz stále komplikujú.
Nový faktor: ropa a vojna
Marcové zasadnutie sa koná v novom režime rizík. Konflikt spojený s Iránom posunul ceny ropy do pásma 80 až 100 USD za barel, čo priamo ovplyvňuje inflačný výhlaď.
Fed pravdepodobne upraví svoje vyhlásenie tak, aby zdôraznil „obojstranné riziká“, teda súčasné hrozby v podobe:
- vyššej inflácie (ťahanej energiami),
- slabšieho rastu a zamestnanosti.
Tento posun v rétorike je významný, pretože znamená odklon od jednoznačne uvoľneného tónu, ktorý prevládal skôr v tomto roku.
Projekcie: inflácia vyššie, rast nižšie
Najviditeľnejšie zmeny sa objavia v Súhrne ekonomických projekcií (SEP). Očakáva sa, že inflácia PCE bude revidovaná vyššie z 2,4 % na približne 3,0 %, zatiaľ čo jadrová PCE vzrastie na 2,7 %.
Zároveň Fed pravdepodobne zníži výhlaď rastu HDP z 2,3 % na približne 2,0 % a zvýši projekciu nezamestnanosti na 4,5 %. Mechanizmus za týmito revíziami je konzistentný: vyššie ceny energií znižujú disponibilný príjem domácností, tlmia spotrebu a oslabujú dopyt po práci. Stagflačný scenár tak tento rok zostáva kľúčovým rizikom — pre americký dolár aj pre dlhopisové výnosy.
Dot plot: mierne jastrabejší
Vyššie inflačné projekcie by sa mali premietnuť aj do dot plotu, pričom očakávaná trajektória sadzieb sa oproti decembru mierne posunie vyššie. Nemalo by to však stačiť na zmenu mediánového výhľadu pre rok 2026.
Centrálny scenár stále počíta s jedným znížením sadzieb o 25 bázických bodov a neočakáva sa, že by niektorý z účastníkov začal projektovať rast sadzieb. Aj najviac jastrabia členka, Beth Hammack, pravdepodobne zachová stabilnú trajektóriu, pretože súčasnú menovú politiku vníma ako v zásade neutrálnu.
Vyhlásenie: jemný posun v tóne
Najpravdepodobnejšia úprava forward guidance bude skôr evolučná než dramatická. Fed môže nahradiť formuláciu „ďalšie úpravy“ neutrálnejším výrazom „budúce úpravy“, čím odstráni implicitný sklon k uvoľňovaniu menovej politiky.
Ide o malú jazykovú zmenu, ale dôležitý signál — naznačuje väčšiu flexibilitu a pripravenosť konať oboma smermi, vrátane aspoň teoretickej možnosti zvýšenia sadzieb.
Trh práce začína praskať?
Jedným z najprekvapivejších údajov od minulého zasadnutia bol pokles nonfarm payrolls vo februári o 92 tisíc. Analýza predstavená na nedávnej konferencii FOMC naznačuje, že skutočné oslabenie mohlo byť ešte výraznejšie — po revízii až na -112 tisíc.
To je dôležité, pretože:
- ukazovatele zo súkromného sektora historicky dobre predvídali následné revízie,
- niektorí tvorcovia menovej politiky môžu dospieť k záveru, že trh práce sa nestabilizuje, ale naopak zhoršuje.
Ďalšie signály z Béžovej knihy ukazujú na stagnujúci nábor vo väčšine regiónov a spomaľovanie ekonomickej aktivity medzi januárom a polovicou februára.
Rozdelenie vnútri Fedu
Vnútri Fedu je zreteľná rozdielnosť názorov na to, ako interpretovať súčasný ponukový šok. Z pohľadu modelu FRB/US by sa mali vyššie ceny ropy a clá vnímať ako prechodné, pokiaľ zostanú inflačné očakávania ukotvené. V takomto rámci by optimálna politika mala zachovať sklon k uvoľňovaniu, pretože vyššie ceny energií nakoniec utlmia dopyt a znížia jadrovú infláciu.
V rámci FOMC však teraz prevláda opatrnejší prístup. Jastrabie krídlo sa sústreďuje na krátkodobé inflačné riziká, čo pravdepodobne udrží znižovanie sadzieb pozastavené minimálne počas prvého polroka.
Scenár: odložené znižovanie sadzieb
Podľa Bloomberg Economics bude inflácia ďalej rásť v marci aj apríli a vrchol dosiahne v máji. Až potom začnú prevládať dopady slabšieho dopytu a ochladzujúceho sa trhu práce.
V tomto nastavení Fed pravdepodobne ponechá sadzby bez zmeny v prvej polovici roka, než bude v druhej polovici roka nútený znižovať sadzby agresívnejšie, aby dobehol ekonomický cyklus. Marcové zasadnutie FOMC tak pravdepodobne prinesie viac jastrabí tón, a to vo vyhlásení aj v aktualizovaných projekciách. Zároveň však makrodáta čoraz viac ukazujú na rastúce riziká smerom nadol.
Fed sa tak môže dostať do klasickej politickej pasce: bude reagovať na krátkodobé inflačné tlaky odkladaním uvoľnenia menovej politiky, aby bol neskôr nútený k rýchlejšiemu znižovaniu sadzieb vo chvíli, keď ekonomické podmienky ešte viac zoslabnú.
GOLD (D1)
Zdroj: xStation5
