Ekonomický kalendár: Wall Street rastie pred rozhodnutím Fedu

Dnešný ekonomický kalendár je takmer výlučne zameraný na rozhodnutie amerického Fedu. Od tvorcov menovej politiky sa všeobecne očakáva, že ponechajú úrokové sadzby bez zmeny na úrovni 3,75 %, trh však zároveň dostane aktualizované prognózy a predovšetkým bude pozorne sledovať vystúpenie Jeroma Powella. Desať hodín pred rozhodnutím Fedu sa akciové indexy pohybujú nahor.
Ekonomický kalendár
11:00 – Inflácia HICP v eurozóne medziročne (konečná): Očakávania: 1,9 % | Predchádzajúce: 1,9 %
- Inflácia HICP medzimesačne: Očakávania: 0,7 % | Predchádzajúce: -0,6 %
- Jadrová inflácia HICP v eurozóne medziročne (konečná): Očakávania: 2,4 % | Predchádzajúca: 2,4 %
13:30 – Americký index cien výrobcov (PPI) medziročne: Očakávania: 3,0 % | Predchádzajúca: 2,9 %
- Americký index cien výrobcov (PPI) medzimesačne: Očakávania: 0,3 % | Predchádzajúce: 0,5 %
- Americký jadrový PPI medziročne: Očakávania: 3,7 % | Predchádzajúce: 3,6 %
- Americký jadrový PPI medzimesačne: Očakávania: 0,3 % | Predchádzajúce: 0,8 %
14:45 – Rozhodnutie Bank of Canada o úrokových sadzbách: Očakávania: 2,25 % | Predchádzajúce: 2,25 %
- (Tlačová konferencia Macklema o 14:30)
15:00 – Americké priemyselné objednávky medzimesačne: Očakávania: 0,1 % | Predchádzajúce: -0,7 %
15:00 – Americké objednávky tovaru dlhodobej spotreby (revízia): Očakávania: 0,0 % | Predchádzajúce: 0,0 %
15:30 – Zásoby ropy EIA v USA: Očakávania: -1,5 mil. | Predchádzajúce: 3,824 mil.
- Zásoby benzínu EIA v USA: Očakávania: -2,0 mil. | Predchádzajúce: -3,654 mil.
- Zásoby destilátov EIA v USA: Očakávania: -1,5 mil. | Predchádzajúce: -1,349 mil.
- Zásoby ropy v Cushingu podľa EIA v USA: Predchádzajúce: 0,117 mil.
19:00 – Rozhodnutie Fedu o úrokových sadzbách v USA: Očakávania: 3,75 % | Predchádzajúce: 3,75 % (vyhlásenie FOMC + prognózy)
- Stredná hodnota výhľadu sadzieb Fedu (súčasná úroveň): Očakávania: 3,375 % | Predchádzajúce: 3,625 %
- Stredná hodnota výhľadu sadzieb Fedu (na budúci rok): Očakávania: 3,125 % | Predchádzajúce: 3,375 %
- Stredná hodnota výhľadu sadzieb Fedu (o 2 roky): Očakávania: 3,125 % | Predchádzajúce: 3,125 %
- Stredná hodnota výhľadu sadzieb Fedu (dlhodobý výhľad): Očakávania: 3,125 % | Predchádzajúce: 3,0 %
19:30 – Tlačová konferencia FOMC (Jerome Powell)
Zdroj: xStation5
