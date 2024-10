Ranné zhrnutie (23.09.2024)

Väčšina ázijských akcií v pondelok vzrástla, k čomu prispel pretrvávajúci optimizmus v súvislosti so znížením úrokových sadzieb po minulotýždňovom znížení Federálneho rezervného systému o 50 bázických bodov. Zisky však boli obmedzené v dôsledku slabého piatkového záveru na Wall Street a trhového sviatku v Japonsku.

Austrálsky index ASX 200 bol najhorším ázijským indexom, keď stratil 0,6 % a ustúpil z rekordných hodnôt. Supermarketové giganty Woolworths a Coles Group klesli o 3 - 4 % po tom, ako ich austrálsky regulačný orgán pre hospodársku súťaž zažaloval za údajné zavádzanie zákazníkov v súvislosti so zľavami.

Očakáva sa, že Reserve Bank of Australia na svojom nadchádzajúcom zasadnutí v utorok ponechá úrokové sadzby nezmenené na úrovni 4,35 % , ale pravdepodobne si zachová jastrabí postoj vzhľadom na lepkavú infláciu a silný trh práce.

Futures na európske a americké akcie naznačovali pozitívne otvorenie so ziskom od 0,2 % do 0,6 %.

Japonská ministerka zahraničných vecí Joko Kamikawa sa má v pondelok v New Yorku stretnúť so svojím čínskym náprotivkom Wang I, a to v situácii napätia po nedávnych útokoch na japonských občanov v Číne.