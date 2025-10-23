Ranné zhrnutie (23.10.2025)

-
Najdôležitejšie trhové správy na dnešné ráno
-
- Futures na index S&P 500 dnes ráno získali, zatiaľ čo Nikkei 225 klesol o 1,3 %, čo odráža negatívnu náladu v Ázii po nočnom poklese na Wall Street. Indický index Nifty vzrástol (+0,7 %) po správach o možnom znížení amerických ciel na indický tovar. Kontrakty DAX a Euro Stoxx 50 sa obchodovali mierne nižšie.
- V rannej seanse jednoznačne dominuje americký dolár, ktorý po niekoľkodňovej korekcii voči hlavným menovým párom posilňuje; JPY zostáva najslabší v rámci G10, 152,41 USDJPY (+0,28 %).
- WTI rastie na 60,80 USD za barel (+2,46 %), pričom pokračuje v ziskoch po oznámení nových sankcií USA voči ruským spoločnostiam Rosnefť a Lukoil a tlaku Indie a EÚ na obmedzenie dovozu ruskej ropy. USA uvalili nové sankcie na ruské ropné spoločnosti (Rosnefť, Lukoil, dcérske spoločnosti); Trump naznačuje, že cieľom obmedzení je prinútiť Putina k racionálnemu prístupu pri mierových rokovaniach s Ukrajinou.
- Zlato klesá na 4091 USD/uncu, pričom zostáva relatívne blízko včerajšej zatváracej úrovne, keďže trh očakáva piatkové údaje o americkom indexe spotrebiteľských cien.
- Trump naďalej plánuje stretnutie s čínskym prezidentom Si a dúfa v dohodu o obchode, surovinách a sóji; vzťahy s Putinom zostávajú napäté po neúspešných pokusoch o rokovania v Budapešti a na Aljaške.
- Spoločnosť Tesla vykázala rekordné štvrťročné tržby (28,1 mld. USD, +12 % r/r) a rekordné FCF (3,99 mld. USD) pri rekordných dodávkach vozidiel (497 099 kusov, +7 % r/r) a silnom nasadení skladovania energie (12,5 GWh, +81 % r/r); prevádzkové marže boli nižšie v dôsledku vyšších nákladov a ciel.
- Spoločnosť SAP sklamala z hľadiska tržieb (9,08 mld. EUR oproti očakávaným 10,61 mld. EUR) a mierne zaostala za prognózami zisku na akciu (1,72 EUR oproti 1,73 EUR), ale silný rast v oblasti cloudových služieb (+27 % r/r) podporuje dlhodobý potenciál; spoločnosť pokračuje v integrácii umelej inteligencie.
Čo dnes sledovať?
- Dnes má CBRT oznámiť rozhodnutie o úrokových sadzbách, v USA budú zverejnené údaje o zásobách zemného plynu a v Kanade bude zverejnená správa o maloobchodných tržbách.
- Trh sleduje podrobnosti o ďalších sankciách voči Rusku, reakciu Indie na tlak USA na dovoz ropy a pokrok v obchodných rokovaniach medzi Trumpom a Xi.
- V centre pozornosti pravdepodobne zostanú akcie spoločností Tesla a SAP po ich výsledkových správach a reakcia komoditných a energetických spoločností na nové sankcie USA.
