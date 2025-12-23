Ranné zhrnutie (23.12.2025)

- Zlato a striebro pokračujú v dynamickej rally, pričom zlato sa približuje k ďalšiemu významnému míľniku na úrovni 4 500 USD a striebro sa blíži k 70 USD. Rast podporuje slabší americký dolár a rastúca geopolitická neistota.
- Japonský jen je najsilnejší spomedzi mien skupiny G10 a voči ostatným posilňuje o 0,4–0,6 %. Jen predĺžil zisky po opätovných varovaniach japonských predstaviteľov, hlavného „menového diplomata“ Atsushi Mimuru a ministerky financií Satsuki Katayamy, pred špekulatívnymi pohybmi.
- Japonské akcie rastú, podporené klesajúcimi výnosmi dlhopisov. Index Nikkei (JP225) posilňuje o 0,30 % na 50 500 bodov.
- Premiérka Sanae Takaichi sa snažila investorov upokojiť, zdôraznila, že japonský dlh zostáva vysoký, a odmietla nezodpovedné vydávanie dlhu alebo znižovanie daní.
- Minister financií Scott Bessent pridal k neistote, keď spochybnil presnosť inflačného cieľa a naznačil rastúcu podporu medzi potenciálnymi kandidátmi na predsedu Fedu pre opustenie dot plotu.
- Trump uviedol, že USA potrebujú Grónsko z dôvodov národnej bezpečnosti, pričom poukázal na ruskú a čínsku námornú aktivitu v blízkosti tohto územia.
- Majiteľ TikToku ByteDance údajne plánuje kapitálové výdavky vo výške 160 mld. CNY (23 mld. USD) v roku 2026, oproti 150 mld. CNY v roku 2025, pričom približne 50 % má byť vyčlenených na pokročilé polovodiče a zhruba 85 mld. CNY konkrétne na AI procesory.
- Starlink oznámil, že jeho zákaznícka báza presiahla 9 miliónov, oproti 8 miliónom ešte pred mesiacom. Úloha Starlinku rastie ako kľúčový pilier príjmov pre SpaceX a zdroj financovania dlhodobých projektov.
- Trump tiež uviedol, že USA môžu ropu zabavenú pri Venezuele predať alebo si ju ponechať, vrátane možnosti využiť ju na doplnenie Strategic Petroleum Reserve (SPR), a že zabavené plavidlá zostanú pod kontrolou USA.
US OPEN: Sviatočné obdobie tlmí volatilitu napriek politickým rizikám
BREAKING: Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA pod očakávaniami! 🚨
BREAKING: Spotrebiteľská dôvera CB pod očakávaniami!🔥📉
BREAKING: Údaje z amerického priemyslu mierne lepšie, než sa očakávalo! 🏭📈
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.